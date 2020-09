Danilo: en PLD dieron la espalda a vecinos que querían empleos

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

El expresidente Danilo Medina pidió a los dirigen­tes del Partido de la Libe­ración Dominicana revi­sarse por completo, en una defensa que buscó eximir de responsabilidades a la alta dirección de ese parti­do por la reciente derrota electoral.

Medina realizó duras críticas a los dirigentes pe­ledeístas, de quienes dijo iban a pedirle que le nom­bre a hijos, hermanos y pa­rientes en el Gobierno y no se preocuparon por reco­mendarles designar a los dirigentes del partido.

Señaló que dentro del Gobierno había familias completas “recibiendo cheques” y había que ro­garles para que hicieran un trabajo partidario, ol­vidándose de sus vecinos y simpatizantes de esa or­ganización a los cuales les dieron la espalda.

“A mí me llenaba de an­gustia cada vez que yo re­cibía un compañero y me pedía al hijo allí, al herma­no allí, al otro allí, al primo allí y el partido por qué no me lo trae, por qué es a tu familia que tú quieres ayu­dar y al resto que se lo lle­ve el mismo diablo. Tienen que meditar qué es lo que hicimos que haciendo el mejor gobierno de la historia de República Domini­cana la gente no quiso ir a votar por nosotros y no le echen la culpa a funciona­rios y miembros del Comi­té Político, revisémonos to­dos”, dijo Medina.

La reacción del expre­sidente Danilo Medina se produce luego de críticas de la dirigencia media del partido ante las designacio­nes de Juan Ariel Jiménez y Zoraima Cuello como inte­grantes de la comisión orga­nizadora del próximo con­greso interno peledeísta.

Uno de quienes expresó públicamente su queja por la designación de ambos dirigentes fue el diputado Víctor Suarez, de Santiago, quien finalmente terminó renunciando al PLD luego de salir de la reunión con Danilo Medina.

También los pasados se­nadores Charlie Mariotti y Euclides Sánchez escribie­ron en la red social Twitter, donde dejaban ver que no estaban del todo conformes con las decisiones adopta­das por el comité político.

“Las posiciones en el PLD deben de ser ostentadas por los dirigentes que se la mere­cen por su capacidad y traba­jo, no podemos seguir permi­tiendo que las designaciones las decidan uno o varios di­rigentes agrupados en una tendencia”, escribió Sánchez.

En los últimos días han renunciado de la organiza­ción morada varios dirigen­tes, entre ellos José Rafael Vargas, pasado senador; Angel Gomera, quien fuera diputado por Santo Domin­go Norte.

Al referirse a las críti­cas de las bases del parti­do luego de anunciarse los miembros de la comisión organizadora de su noveno congreso, indicó que mu­chos de los dirigentes que han pedido renovación en el partido son los que lo cru­cifican por las caras nuevas que se han designado en la comisión organizadora del nuevo congreso peledeísta.

“De 11 compañeros que se escogen para dirigir hay 2 que son nuevos para de­cirle al país, no al partido, al país, que estamos en condi­ciones de transformarnos, para los vicios que teníamos del pasado poderlos supe­rar y cuando eso ocurre lo fusilan, lo fusilan porque no fuiste tú que quedó en el puesto y cuál es la impor­tancia de estar en una mal­dita comisión. Ni a mí me interesa, cuál es la impor­tancia que ustedes se quie­ren matar por estar en una comisión, lo que importa son los resultados del nove­no congreso, lo que impor­ta es que este partido pueda volver al poder y esa res­ponsabilidad la tenemos to­dos”, sostuvo Medina exal­tando la voz.

“Si somos millones de personas que estamos orga­nizados en el PLD, si solo en el comité central tenemos cerca de 500 dirigentes, có­mo diablos pueden estar en una comisión de 11 los 500. Si yo escojo cinco compañe­ros del Comité Político para que estén en una comisión, esa comisión solo sirve si me pusieron a mí, eso no puede ser”, continuó diciendo.

Danilo sobre dinero en campaña

“Ustedes no soportaban la presión para buscar dine­ro para poder hacer su cam­paña porque los compañe­ros no querían moverse si no había logística, la campaña más cara de la historia del país tuvimos que montarla ahora, José Ramón que tra­bajó conmigo en eso sabe lo que nos costó esa campaña, porque ya nadie quería ha­cer nada si no había dinero por el medio, entonces un partido que cayó en esa con­dición no se merecía tener el poder”, aseguró.

Aseguró que cuando ven­ga el desgaste natural que tendrá la gestión de Luis Abinader, se recurrirá a la última experiencia de go­bierno, por lo que la ciuda­danía volverá a poner sus esperanzas en el PLD.

“Dudo mucho que cual­quier comparación que se haga con la gestión de go­bierno del Partido de la Li­beración Dominicana lo puedan superar, cuando la gente vea que se equivocó, va a comparar con lo que perdió y en esa comparación no hay otra decisión que no sea decidir por nosotros”, se­ñaló. (lea más en listin­diario.com).

DETALLES

Reorganización del partido

Pide un cambio

Aseguró que la imagen de la organización de­be cambiarse, reformar los estatutos, además de asegurar que el secreta­rio general y presiden­te de la organización no pueden tener proyec­tos presidenciales para el periodo para el cual se eligen.

“Si usted está pensan­do en ser presidente de la Republica en el 24 no debiera aspirar ni a se­cretario general ni pre­sidente del partido, por­que usted no puede ha­cer un grupo desde un puesto para competir de manera desleal con los otros”, indicó.