Danilo Medina: Cuando la gente vea que se equivocó decidirá por nosotros

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

En la reunión que sostuvo el Partido de la Liberación Dominicana con sus legisladores la tarde noche del martes, el expresidente Danilo Medina expresó las razones por las que entiende que esa organización política ya no se encuentra en el poder, además de plantear algunas de las acciones que llevará cabo ese partido desde la oposición para volver al gobierno.

El exmandatario llamó la atención a los miembros del PLD que han renunciado en varias ocasiones, al entender que lo que buscan con estas acciones es hacerle daño a la organización política.

“Si hay compañeros que han dejado de creer en el PLD hay que dejarlos, que les vaya bien, porque total, si tenemos un padrón con 2.7 millones si se van 100, 200, 300, 400, 500, tal vez uno ni se da cuenta, pero no podemos tener compañeros conspirando adentro del partido porque eso no te deja avanzar”, dijo el exmandatario.

Expresó que no se podía convivir con esas personas que presentan constantemente su renuncia y señaló que hasta los matrimonios se separan. “Si no pudimos convivir y tuvimos que separarnos bueno pues nos separamos, hasta los matrimonios se separan pero no me quieras destruir después que te fuiste, porque no te lo voy a perdonar. Si ya no puedes convivir conmigo y me dejaste por lo menos déjame vivir mi vida, eso es lo que uno aspira en una separación”, dijo.

Medina indicó que las razones por las que el partido morado se encuentra fuera del poder no es sólo responsabilidad del Comité Político de esa organización, ya que los dirigentes comunitarios, senadores, diputados y demás miembros tuvieron “sus culpas”, ya que si no había logística ningunos estaba dispuesto a trabajar por el PLD.

“Ustedes no soportaban la presión para buscar dinero para poder hacer su campaña porque los compañeros no querían moverse si no había logística, la campaña más cara de la historia del país tuvimos que montarla ahora, José Ramón que trabajó conmigo en eso sabe lo que nos costó esa campaña, porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio, entonces un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder”, aseguró.

Señaló que dentro del Gobierno había familias completas “recibiendo cheques” y había que rogarles para que hicieran un trabajo partidario, olvidándose de sus vecinos y simpatizantes de esa organización a los cuales les dieron la espalda.

“A mí me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero y me pedía al hijo allí, al hermano allí, al otro allí, al primo allí y el partido por qué no me lo trae, por qué es a tu familia que tú quieres ayudar y al resto que se lo lleve el mismo diablo. Tienen que meditar qué es lo que hicimos que haciendo el mejor gobierno de la historia de República Dominicana la gente no quiso ir a votar por nosotros y no le echen la culpa a funcionarios y miembros del Comité Político, revisémonos todos”, dijo Medina.

Aseguró que cuando venga el desgaste natural que tendrá la gestión de Luis Abinader, se recurrirá a la última experiencia de gobierno, por lo que la ciudadanía volverá a poner sus esperanzas en el PLD.

“Dudo mucho que cualquier comparación que se haga con la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana lo puedan superar, cuando la gente vea que se equivocó, va a comparar con lo que perdió y en esa comparación no hay otra decisión que no sea decidir por nosotros”, señaló.

Reorganización del partido

Al referirse a las críticas que han recibido de las bases de la organización política luego de anunciarse los miembros de la comisión organizadora de su noveno congreso, indicó que muchos de los dirigentes que han perdido renovación en el partido son los que lo crucifican por las caras nuevas que se han designado en la comisión organizadora del nuevo congreso peledeísta.

“De 11 compañeros que se escogen para dirigir hay 2 que son nuevos para decirle al país, no al partido, al país, que estamos en condiciones de transformarnos, para los vicios que teníamos del pasado poderlos superar y cuando eso ocurre lo fusilan, lo fusilan porque no fuiste tú que quedó en el puesto y cuál es la importancia de estar en una maldita comisión. Ni a mí me interesa, cuál es la importancia que ustedes se quieren matar por estar en una comisión, lo que importa son los resultados del noveno congreso, lo que importa es que este partido pueda volver al poder y esa responsabilidad la tenemos todos”, sostuvo Medina exaltando la voz.

“Si somos millones de personas que estamos organizados en el PLD, si solo en el comité central tenemos cerca de 500 dirigentes, cómo diablos pueden estar en una comisión de 11 los 500. Si yo escojo cinco compañeros del Comité Político para que estén en una comisión, esa comisión solo sirve si me pusieron a mí, eso no puede ser”, continuó diciendo.

Aseguró que la imagen de la organización debe cambiarse, reformar los estatutos, además de asegurar que el secretario general y presidente de la organización no pueden tener proyectos presidenciales para el periodo para el cual se eligen.

“Si usted está pensando en ser presidente de la Republica en el 24 no debiera aspirar ni a secretario general ni presidente del partido, porque usted no puede hacer un grupo desde un puesto para competir de manera desleal con los otros”, indicó.

Miembros del Congreso

Los miembros de la comisión responsables de organizar el noveno congreso ordinario son el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez; Zoraima Cuello, exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad; y el subdirector Instituto Nacional Bienestar Estudiantil (Inabie), Johnny Pujols, en representación de las bases del PLD.

Por parte del Comité Central está el pasado director ejecutivo de la Vicepresidencia de la República, Frank Olivares; el exdirector General de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), Armando García, y Margarita Pimentel.

Mientras que la exsenadora de la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo; el alcalde de Santiago, Abel Martínez; el exministro de Educación Melanio Paredes; la exministra de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, y el exministro de Educación Andrés Navarro lo harán por el Comité Político.

Congreso Nacional

Indicó que como parte de la oposición que hará en el Congreso Nacional el Partido de la Liberación Dominicana, se formará a una unidad de monitoreo, análisis y comunicación estratégica para analizar todos los proyectos que se presenten y que de esta forma los legisladores tengan un discurso unificado, esto con la “conformación de los mejores técnicos del país para darles insumos de discurso en el Congreso Nacional”.

“Yo aspiro a un partido moderno, más pequeño, ágil, efectivo y profesional, yo no creo que para que un partido sea competente y efectivo en su desempeño electoral se tenga que tener un padrón de 2 millones y sobre todo si ese padrón es falso”, indicó.