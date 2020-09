Diputado Víctor Suárez sobre el PLD: "No quepo en un partido que su líder sea un dictador"

Redacción Digital

Santo Domingo

El diputado por la provincia de Santiago, Víctor Suárez Díaz, renunció del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que fungía como miembro del comité central y vicesecretario de asuntos Jurídicos.

El diputado le dijo “adiós” al partido alegando que no puede pertenecer a una entidad cuyo dirigente sea un “dictador”.

“Saliendo de una reunión con una comisión PLD encabezada por Danilo Medina entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza. Seguiré siendo un diputado de mis electores de Santiago”, anunció Suárez en su cuenta de twitter.

El diputado agregó que renunciaba al partido y a todas las funciones que ejercía en esa entidad política.

“Renuncio a mi condición de miembro comité central PLDa a miembro del intermedio Rubén Díaz Moreno y a mi comité de base.; además a mi condición de vive secretario de asuntos Juridicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario. Adiós Pld”, puntualizó Suarez.