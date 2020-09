Hasta ayer habían muerto 1,968 personas desde inicio pandemia

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Hasta la fecha en el país, unas 103,660 personas con síntomas y sin síntomas han sido diagnosticadas con el virus del Covid-19 me­diante pruebas de laborato­rio, lo que representa el 1% de la población dominicana de acuerdo a los registros oficiales.

El total de casos positi­vos ha sido captado a tra­vés de las 419,327 mues­tras de laboratorio que se han procesado en Repú­blica Dominicana desde el primero de marzo a la fe­cha, de las cuales 315,667 han dado resultados nega­tivos al virus.

En las últimas 24 ho­ras se reportaron 568 nue­vos casos positivos al virus mediante pruebas de labo­ratorio. No obstante, se re­cuerda que una gran parte de los afectados presen­tan síntomas leves del vi­rus o ningún síntoma por lo que no se realizan prue­bas diagnósticas y otros no tuvieron acceso a las mis­mas debido a las dificulta­des que por meses arrastró el país para dar respuesta a la demanda.

En las últimas 24 ho­ras se procesaron 3,947 muestras diagnósticas de las cuales 568 dieron posi­tivas, para una tasa de po­sitividad diaria de 20.48% y la de las últimas cuatro semanas es de 26.62%.

Por cada millón de ha­bitantes se han realizado 40,133 pruebas de labora­torio.

15 nuevas muertes

En tanto el sistema cap­tó ayer 15 nuevos falleci­mientos a causa de la en­fermedad del Covid, los cuales ocurrieron entre el tres de agosto y el pasa­do 11 de septiembre en el país con lo que se elevan a 1,968 los decesos acumu­lados desde el inicio de la epidemia.

La tasa de letalidad del país es de 1.90%, de acuer­do a los registros del bole­tín especial número 178 emitido ayer por la Direc­ción General de Epidemio­logía del Ministerio de Sa­lud Pública.