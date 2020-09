Personas del Mirex que fueron destituidas por Abinader en el decreto 442-20 habían sido canceladas y recontratadas por Danilo

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

Los 31 nombramientos que fueron dejados sin efectos este lunes mediante el decreto 442-20, emitidos por el presidente Luis Abinader a embajadores alternos, ministros consejeros, vicecónsules, secretarios de embajadas y auxiliares de consulados en el exterior del Ministerio de Relaciones exteriores (Mirex), fueron derogados por el expresidente Danilo Medina en enero de este año.

A través del decreto 65-20 del 29 de enero de 2020, el exmandatario desvinculó de sus funciones a estos funcionarios públicos, quienes fueron nombrados desde el 2004 hasta el año 2019 en el Mirex.

Exactamente 42 días después, sin que hasta la fecha se conozcan las razones, Medina recontrato estas 31 personas a través del decreto 122-20 del 11 de marzo de 2020.

“En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana, dicta lo siguiente. Decreto: Artículo 1. Queda derogado el decreto núm. 65-20 del 29 de enero de 2020”, dice el decreto.

Este lunes siete y para dejar constancia de las cancelaciones de estos 31 funcionarios, Luis Abinader, mediante el decreto 442-20 derogó ambos mandatos emitidos por Danilo Medina: El de la cancelación y el de la reposición de los funcionarios.

Mediante el artículo 1, el mandatario derogó el decreto 65-20 “que deja sin efecto nombramientos de embajadores alternos, ministros consejeros, consejeros, vicecónsules, secretarios de embajadas y auxiliares de consulados dde la República en el exterior G. O. No. 10970 del 7 de febrero de 2020”.

De igual forma, el artículo 2 deroga el decreto 122-20, del 11 de marzo de 2020.

Asimismo, para dejar constancia de las personas que estaban siendo desvinculadas de sus funciones, el Poder Ejecutivo derogó cada uno de los artículos de los distintos decretos que nombraban a estas personas.

Secretarios desvinculados

Anyelina Altagracia García Santos, como consejera en la embajada del país en Lisboa, Portugal; Silvia Gonzales Sierra, como secretaria de primera clase en la embajada del país en Lima, Perú; Eddy de García Pérez como primer secretario en la embajada dominicana en Cuba; Jaime Manuel Bruno Sosa, primer secretario en la embajada de Rusia.

De igual forma, Delis Hernández primer secretario de la embajada dominicana en Egipto; Ramón Revi Matos, primer secretario de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Félix Peña, tercer secretario en la embajada en Honduras.

Ministros Consejeros y consejeros

Efrain Guerra como ministro consejero en la Embajada de República Dominicana en Colombia; Rufino Antonio González Contreras, consejero permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Carlos Feliz, ministro consejero en Qatar; Vivian Grace del Tejo Tavares, consejera en la embajada de Alemania; Flavio Holguin, ministro consejero de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Ramón Ramírez, consejero en la embajada de Perú. Ramón Ramírez de acuerdo a este decreto falleció.

Asimismo está Gretter Socías, consejera en la embajada de Haití.

Viceconsules

Pamela Marra Marra, viseconsul en el Consulado dominicano de New Orleans, Louisana; Pedro Mejía, viseconsul en el Consulado del país en Boston Massachusetts; Juan Méndez Cordero, también vicecónsul del consulado de Boston Massachusetts; Francisco Robles, vicecónsul en el consulado de New York; José Tomás Paulino, vicecónsul de New York.

También están Romana Octavio Jaqués Hernández, vicecónsul en el consulado de New York; Tamayo Juan Salvador Tejada Ventura, vicecónsul en el consulado de Ámsterdam, Holanda; Wanda de los ángeles Carbajal Gonzalez, vicecónsul en Valencia, España; Dionis Ventura, vicecónsul en el consulado de New York ; Leonel Agusto Sánchez, vicecónsul del consulado en Puerto Príncipe, Haití.

Embajadores

Juan Ávila embajador alterno de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas; Juan Isidro Martínez Embajador alaterno de la República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas

Auxiliares consulares

José Encarnación auxiliar consular del consulado de la República Dominicana en Boston, Estados Unidos de América; Norma Rosa Campusano, auxiliar en el consulado dominicano en New York; Apolinar Rondón, como auxiliar en el consulado de New York; Tomás A. Guzmán Ramírez, auxiliar de la embajada de Hamgurgo, Alemania.

En este decreto 442-20, en el artículo 34, también fue designada Mariel Patricia Vilchez Bournigal, como directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.