Abinader toma sartén por el mango al juntar a políticos opositores

Con la sartén bien agarrada por su mango, el presidente Luis Abinader está sacando provecho de la luna de miel con los políticos y partidos opositores y ganando tiempo para un diálogo que pudiera beneficiar al país en tiempos de coronavirus y crisis económica.

El juntar a viejos adversarios y contradictores entre ellos como el ex presidente Medina, el ex presidente Fernández y el ex candidato presidencial Guillermo Moreno, en torno a la misma causa, le dio al flamante presidente bastante cancha a su iniciativa.

Abinader habría propuesto un acuerdo con las fuerzas políticas y otros sectores para encarar los problemas del país desde muy temprano en su campaña, lo que lo presentó como un político contemporizador que no deseaba acrimonias si ganaba, sino llevarse bien con todos.

Su control de la situación en momentos de desánimo y somnolencia entre muchos dominicanos debido a la pandemia, fortalece también su calidad moral en el caso de que tuviera de adoptar medidas más enérgicas frente a un mal que no cede por la indisciplina.

Las visitas del jueves, cuando Abinader descendió del Palacio Nacional para encontrar a Medina, Fernández y Moreno en sus propios lugares de despacho, no quita que más adelante se produzcan persecuciones derivadas de auditorías por actos de corrupción. Abinader tiene pendiente reunirse con otros líderes políticos de partidos menores que el de la Liberación Dominicana y Alianza País, lo que también le ayuda a que se le vea como un hombre respetuoso de las minorías a las cuales podría necesitar en el Congreso. También estarían en turno para las reuniones presidenciales los sectores empresariales que alegan estar muy afectados por seis meses de pandemia y cuatro meses de cierre de todos los negocios no esenciales, y de los miembros de la sociedad civil.

Se podría decir que las cosas le están saliendo bien al gobernante en cuyo curriculum no aparece ninguna función pública ya por medio del Poder Ejecutivo o el Congreso. Al parecer su mira siempre estuvo puesta en ganar la Presidencia como la alcanzó holgadamente.

Abinader ha tenido un comportamiento diferente a los anteriores presidentes. Por eso el fin de semana pasada se fue a Pedernales con su familia para un par de días de trabajo y relajación, pero más que nada para llamar la atención sobre las bellezas de esa región.

Tras la corrupción

Tras la corrupción en los últimos gobiernos andan fuete en manos muchos de los que lo apoyaron antes y durante la campaña y los que fustigaron a Medina y a Fernández sin compasión, todo lo cual redundaba en beneficio de la candidatura Abinader.

La persecución de la corrupción tiene ahora suficiente apoyo del público. Muchos creen que al final, como en gobiernos anteriores todo quedará en esperanzas, pero Abinader ha dicho que no habrá “borrón y cuenta nueva”.

La designación de la procuradora general, Miriam Germán y de su segunda, Yeny Berenice Reynoso, apunta que una línea dura llegó a un puesto que en el pasado fue objeto de negociados y arreglos en casos tan serios como el lavado de activos y el narcotráfico.

Al juramentar a las dos magistradas, Abinader dijo que debían actuar con libertad y solamente obedeciendo a la Constitución de la República. Lo primero que hizo la magistrada Germán fue reemplazar a un grupo de procuradores auxiliares al parecer no confiables.

El presidente “se curó en salud” para que nadie vaya a su despacho o le mande a decir que intervenga por alguien porque ya adelantó que las dos procuradoras actuarían libres y obedientes solo a la Constitución.

Como siempre los abogados discreparon en cuanto a si las auditorías hechas por la Contraloría General serían válidas para procesos de corrupción, o si ellas solamente podrían servir de base a las pesquisas que se supone llevará a cabo la Cámara de Cuentas.

La Procuraduría tiene pendientes casos del pasado como el de ODEBRECHT, la OISOE y la OMSA, tres “ñáñaras” que están todavía en la justicia. Hay otros casitos de corrupción e indelicadezas administrativas que han salido a relucir tras el cambio.

También hay varios cientos de empleados supernumerarios en diversas oficinas del estado que serán desvinculados en momentos en que el mercado de trabajo sufre la crisis de la pandemia. Con muchas cabezas partidarias a la espera, Abinader no tendría excusas.

Poco ha ocurrido para las expectativas los adversarios esperaban al llegar al gobierno.

Se trata de un partido que como el Revolucionario Moderno, PRM, de la matriz del Revolucionario Dominicano, PRD, había esperado abajo los últimos dos regímenes de Medina y los anteriores de Fernández.

Los gritos de “se van” que lanzaban multitudes en todo el país en la campaña electoral cuando al parecer veían que el régimen de Medina terminaba, no solamente iban dirigidos a la candidatura oficialista, sino también a los funcionarios que olvidaron ayudar a la base.

El abandono de los “compañeritos” por parte de funcionarios que se aposentaron en los puestos con la idea de que durarían toda la vida, era algo que le tenían guardado como un plan “B” que la dirección partidaria del PLD no captó.

Relativa recuperación

El Banco Central informó el jueves que el crédito privado en moneda nacional ha crecido por encima de RD$40,000 millones desde el inicio de la pandemia. También ayer, el ministro de Economía Miguel Ceara Hatton anticipó una “relativa recuperación”.

El BC cita que, como otros bancos del mundo, ha actuado de manera proactiva por lo que su “postura expansiva se ha reflejado en la reducción de 150 puntos básicos en la tasa de política monetaria desde el mes de marzo, ubicándose en su mínimo histórico de 3.00% anual.

La institución observa, pese a la pandemia, una dinamización del crédito al sector privado en moneda nacional, que es la variable sobre la cual la política monetaria tiene mayor incidencia. Los préstamos privados en moneda nacional han mantenido su crecimiento.

En otro informe el BC afirma que según datos preliminares la economía cayó en 8.5%, la tasa de interés fue rebajada en 50 puntos pasando de 3.50% a 3.00%. Llama la atención sobre la alta incertidumbre del entorno internacional a la espera de la recuperación mundial y el control de la pandemia.

Para validar su programa de gobierno en cuanto a la seguridad social, el presidente Abinader instruyó al Seguro Nacional de Salud, SENASA, a la afiliación de 2 millones de personas, cosa que comenzó el pasado martes en el club Los Pioneros de Villas Agrícolas.