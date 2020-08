Menos radioescuchas, más podcasts

Asociación Colombiana de Medios de Informaciónn

Bogotá, Colombia

El coronavirus ha presentado múlti­ples situaciones contradictorias en la industria de los medios, y la red nacional de emisoras públicas de Estados Unidos (NPR, por sus siglas en inglés) no ha sido la ex­cepción. Mientras que su au­diencia en la radio cayó sig­nificativamente -un 22%-, un número récord de per­sonas está consumiendo su contenido en prácticamente todas las demás plataformas.

Un artículo publicado por el Nieman Lab, el laborato­rio de periodismo de la Uni­versidad de Harvard, anali­za las causas y consecuencias de la curiosa situación que atraviesa NPR. El texto es­crito por Sarah Scire desta­ca que este año, por primera vez, NPR ganará más dinero por las suscripciones en po­dcasts que en sus programas de radio.

La razón de la disminución en el número de radioescu­chas es sencilla. La mitad de la audiencia de la radio AM o FM en los Estados Unidos llega a través de los automó­viles, pero debido al aisla­miento social y la cuarente­na se ha reducido el número de conductores en las calles.

“Las personas que escuchaban programas de NPR en la radio en casa antes de la pandemia, en general, todavía lo hacen”, infor­mó el corresponsal de medios de NPR, David Folkenflik, el 15 de julio en una nota publicada en el sitio web de la organización. “Pero muchos de los que escu­chaban en sus viajes diarios no nos han sintonizado desde casa . Y eso amenaza con alterar el te­rreno para NPR en los próximos años”, afirmó.

Cifras positivas

A pesar de la disminución de oyentes en la radio, el panorama está lejos de ser desalentador. La audiencia general de NPR ha su­bido un 10% desde el año pasa­do, es decir 57 millones de per­sonas escuchan, miran o leen contenido de la red cada sema­na a través de su sitio web, las diferentes aplicaciones de pod­casts, las transmisiones en vivo y los altavoces inteligentes (co­mo Alexa, el asistente virtual desarrollado por Amazon). Es­te aumento se refleja en todas las plataformas al comparar las cifras de la primavera de 2020 con el mismo periodo del año pasado:

– Los visitantes únicos sema­nales a NPR.org aumentaron 94%

-Las transmisiones de altavo­ces inteligentes y el audio a de­manda aumentaron 29%

-Los oyentes de transmisiones en vivo aumentaron 39%

-El uso de la aplicación NPR creció 22%

-El uso de la aplicación NPR One aumentó 19%

-El tráfico de NPR Music, a tra­vés de YouTube, aumentó 90%

Sin embargo, las buenas ci­fras de audiencias no quieren de­cir que la organización no se haya visto afectada por la crisis econó­mica. NPR, que evitó hacer despi­dos mediante la implementación de recortes salariales y licencias durante el verano, proyectó entre $12 y $15 millones de dólares en pérdidas de ingresos publicitarios relacionados con el coronavirus. Además, sigue compitiendo con los medios de comunicación con fines de lucro por un monto cada vez menor de dólares publicita­rios. Hoy en día NPR se financia, principalmente, a través de las suscripciones, las membresías de las emisoras que hacen parte de la red, fondos gubernamentales y donaciones.

Nuevos hábitos y nuevas audiencias

Desde NPR tienen claro que la pandemia simplemente impulsó un cambio de hábitos que se ob­servaba desde hace varios años entre sus oyentes. Ya habían visto estudios que mostraban que las generaciones más jóvenes usan mucho más el internet y sus ce­lulares, y no las radios, para escu­char contenidos.

“Era tan claro que los compor­tamientos de las personas esta­ban cambiando”, le dijo Tamar Charney, quien lidera la estra­tegia digital de NPR, al Nieman Lab. “Si mirábamos las tenden­cias demográficas [notabas que] los jóvenes no escuchaban la ra­dio como las personas mayores».

Actualmente tienen claro que los nuevos hábitos han llegado para quedarse, y no solo entre los jóvenes. Según Lori Kaplan, director senior de estadísticas de audiencia de NPR, la audiencia de la radio pública incluye un al­to porcentaje de trabajadores que pueden quedarse en sus casas durante el aislamiento o la cua­rentena por coronavirus, y estas personas están dispuestas a con­tinuar trabajando de forma remo­ta incluso después de la pande­mia. “Estamos experimentando un cambio radical”, dijo Kaplan. “No volveremos a los mismos ni­veles de escucha que hemos ex­perimentado en el pasado en la transmisión”.

Hoy, NPR está concentrada en llegar a una audiencia más joven y diversa en las plataformas en las que ya están, ya sea poniendo po­dcasts en Spotify, música en You­Tube o explicadores de noticias en TikTok.

“Tenemos un excelente conte­nido de periodismo y se trata de hacer llegar a las personas a las que queremos servir en los dispo­sitivos en los que se encuentran”, afirmó Charney.

Maria Godoy, editora y corres­ponsal senior de ciencia y sa­lud, dirige un segmento que ha ido creciendo y se ha publica­do en distintos programas di­rigidos a audiencias diversas. Su segmento, titulado “News you can use” (o “Noticias que usted podría utilizar”), incluso se ha convertido en un video compartido en Facebook, Ins­tagram y YouTube.

Desde abril, la historia de Go­doy sobre cómo hacer compras de manera segura ha sido repro­ducida 3,9 millones de veces en NPR.org, 2,74 millones de veces en Apple News, 446.000 veces en Instagram y 77.000 veces en You­Tube, según reporta el laboratorio de Harvard. El episodio del pod­cast se descargó 176.000 veces y atrajo 600.000 interacciones (me gusta, comentarios, acciones, en­tre otros) en Facebook. “Lo grabé una vez y pude usarlo y publicarlo de todas estas formas diferentes. Eso se sintió realmente bien”, le dijo Godoy a Scire. “Pudimos lle­gar a nuevas personas que quizás no entran a NPR.org o no sintoni­zan la radio”.