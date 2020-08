La familia de Liz María no desmaya en la búsqueda de su cadáver; Anuncian marcha para el domingo

Javier Flores

Santo Domingo, RD

“Ya yo he hablado con la prensa, atiéndelo tú Nicaurys”, era lo que decía una hastiada, cansada y casi desilusionada”, decía ayer Licelot García, madre de Liz María, la niña de nueve años de edad que fue violada y asesinada por el confeso Starlin Santos “El panadero”, hecho ocurrido el pasado 16 de agosto.

En la casa, estaba su familia y varios vecinos, mientras que Nicaurys Sánchez, tía de la víctima, era quien hablaba con el equipo del LISTÍN DIARIO que acudió a la vivienda en busca de nuevos datos sobre la desaparición del cuerpo de la menor.

Sánchez cuenta cómo las últimas 11 noches en la casa, ubicada en la calle Respaldo #12 del Ensanche Isabelita, no se ha podido dormir, debido a la incesante búsqueda del cuerpo de la menor.

“Yo no duermo desde la noche de ese (domingo). Y cómo uno lo hace”, exclamaba Pedro Sánchez, padre de Liz María.

“Aquí no se duerme, yo tengo 11 días que no duermo y es pensando en mi muchachita, ella es mi vida, mi hija mayor y no sé cómo estarme tranquilo. No he comido bien, mira como está la cocina aquí, es difícil estar en una situación en donde realmente tú no sabes qué paso con tu hija”, decía.

Pedro y su familia planteaban su angustia, ya que las autoridades cesaron la búsqueda del cuerpo, y dicen que no tiene ningún apoyo de las autoridades, que nadie los ha contactado para ponerlos al tanto de la situación, por lo que entienden “que los han dejado solos”.

“Yo tengo todos estos días buscando vídeos entre los amigos míos que tienen negocios y todo eso, yo un día fui solo y revisé toda la alcantarilla (acantilados) desde Haina hasta aquí y ninguna patrulla se fue conmigo. Nos han abandonado a nuestra suerte”, seguía narrando Pedro.

De su lado, Luis García, padre de Licelot , indignado, dice que si el caso le hubiera sucedido a una personada “adinerada” las autoridades ya lo hubieran resuelto.

La familia fue tajante al responder que su búsqueda no descansará hasta tanto el cadáver no aparezca y que solo se le dará cierre al caso en el momento que le puedan dar cristiana sepultura a la niña de nueve años.

Los moradores del sector se plantean cuál sería su próximo movimiento para llamar la atención y que el caso no quedé en el olvido.

"Hemos pensando en hacer otra huelga en Las Américas (similar a la del martes 18) pero nosotros no queremos problemas, lo que queremos es que el caso se mantenga en pie porque han querido taparlo con el caso de lo del café y ahora con Don Miguelo", narraba una de las residentes en el sector.

Los moradores llegaron a la conclusión de realizar una marcha el próximo domingo a las dos de la tarde y lo harán de manera pacífica para mantener el caso vigente hasta tanto no aparezca el cadáver de la niña.

"El otro día estaba lloviendo, y na´ ma´ dije que si ella estuviera aquí, estuviera dando vueltas en la lluvia y jugando", decía Penélope Rodríguez, moradora del sector ensanche Isabelita donde residía la pequeña.

Rodríguez, aún consternada por el hecho, expresaba que se han mantenido buscando el cadáver de la menor y no ha escatimando esfuerzos y siguen buscando pruebas de que Santos no lanzó el cadáver en el mar Caribe, como este le habría dicho a las autoridades.

"Todavía ayer estábamos buscando videos y encontramos uno donde se ve que él todavía andaba en el motor con el saco. Yo no entiendo cómo es que las autoridades no han logrado que él diga la verdad", agregaba la vecina de Liz, quien se encontraba en la residencia de los familiares de la víctima.

Liz María fue vista con vida por última vez el pasado domingo 16 de agosto y su cuerpo es buscado por las autoridades desde el martes 18 de agosto cuando Starlin Santos confesó que la había violado y asesinado.

El hombre confesó que luego de haber cometido el hecho, lanzó el cadáver al mar Caribe específicamente a la altura del kilómetro 14 de la autopista Las Américas.

A El Panadero le fue dictada prisión preventiva por 18 meses como medida coercitiva a ser cumplida en la Nueva Victoria y el caso fue declarado complejo.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el hombre estranguló a la niña en la habitación donde éste residía, ubicada en la parte atrás del número 141 de la calle 10 casi esquina Respaldo 13, del ensanche Isabelita.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, "El Panadero" lanzó el cadáver en las costas del mar Caribe en los alrededores del kilómetro 14 1/2 de la autopista Las Américas, dentro de un saco al que también le echó piedras.