El coronel Guzmán Peralta, vinculado a fallo electrónico electoral, ascendido a general de brigada

Santo Domingo, RD

El pasado mes de febrero, cuando se suspendieron las elecciones municipales por fallos en el sistema de voto automatizado, el coronel policial asignado a Luis Abinader, Ramón Antonio Guzmán Peralta, fue acusado de boicot. Este domingo, el recién juramentado mandatario, lo ascendió a general de brigada.

En un acto en el Palacio Nacional, mientras dio a conocer los ascensos de los altos mandos, también Abinader anunció la nueva posición que ocupará Guzmán Peralta.

Un mes y medio antes de las elecciones del 16 de febrero de 2020, el en ese entonces coronel fue asignado como parte de los miembros de seguridad del candidato presidencial Luis Abinader. La madrugada próxima a las elecciones, la casa de una de sus hijas fue allanada por su presunta vinculación al fallo electrónico del sistema de votación.

Durante la investigación policial también fue vinculado Manuel Antonio Regalado, técnico de la empresa de telecomunicaciones Claro.

Tras varios días privados de libertad, ambos fueron absueltos debido a que la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo una auditoría técnica para revelar cuáles fueron las causas del fallo electoral.

"El defecto no se detectó durante la fase de prueba, debido a que no se realizó un adecuado testing del software. Ya durante la personalización de las urnas, se materializó la falla, puesto que al no contar con el control de integridad, dicho proceso permitió personalizar urnas con la oferta electoral incompleta (no incluía a todos los candidatos). Es por esta razón que el día de las elecciones muchos equipos no contaban con todos los candidatos en el sistema", anunció la auditoría publicada el pasado abril.

Perfil del general de brigada

Guzmán Peralta entró a la Policía Nacional como raso hace aproximadamente 34 años. Durante su trayectoria se ha preparado académicamente en investigación criminal. Además es licenciado en Contabilidad en la Universidad Central del Este (UCE).

Asimismo, se ha especializado con cursos impartidos por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos; fue comandante del departamento de Patrimonio Público y como comandante de la dotación policial de Juan Dolio.