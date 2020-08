Diez frases de Luis Abinader como presidente constitucional de la República

Santo Domingo, RD

En un discurso de aproximadamente cincuenta minutos, el presidente Luis Abinader habló sobre la lucha que representará para el gobierno el fortalecimiento de la salud, la educación, la institucionalidad, la seguridad y la justicia.

Estas son diez frases de relevancia durante la alocución del recién juramentado mandatario dominicano.

-Quiero reiterar para que nadie se confunda, que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro.

-En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quede impune, el que robó dinero del pueblo, tiene necesariamente que pagar en la justicia por sus actos.

-No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo, será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia.

-Uno de los primeros decretos que firmaré hoy será para designar un Procurador General políticamente independiente capaz de hacer lo justo, incluso si todos están en contra, y de evitar lo injusto, incluso si todos están a favor.

-Nadie va a quedar desatendido ni abandonado a su suerte porque de esta crisis vamos a salir, todos y juntos.

-La magnitud de la crisis es tan descomunal que este nuevo gobierno hará lo que sea necesario, cuando sea necesario y el tiempo que sea necesario para rescatar la economía y proteger a las personas y sus empleos.

-Sin embargo tristemente, ese 4% no se ha invertido como debería, hubo más negocio que educación.

-El modelo educativo vigente en nuestro país no funciona, o al menos no genera calidad en la educación, empleabilidad de los graduados ni contribuye al desarrollo de la nación.

-Todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos de la República Dominicana dispondrán de una Tablet o Laptop para que puedan seguir su formación independientemente de cómo sea la evolución de la pandemia y su nivel económico.

-Sin ley no hay seguridad, sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia.