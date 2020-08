Ciudad Sanitaria todavía no está lista para inauguración

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El presidente del Comité de Salud de la Ciudad Sa­nitaria, Freddy Betances, dijo ayer que en el hospital Luis Eduardo Aybar hay “cajones vacíos” y que la obra es un engaño, luego de que se suspendiera la inauguración que estaba pautada a realizarse por el presidente Danilo Medina.

Además, expresó que la in­fraestructura, mejor cono­cida como “El Morgan”, es una “chapiadora de pro­yecto” que tiene aproxi­madamente siete años en construcción sin señales de ser concluida, con una inversión de más de 4,000 millones de pesos.

“Da pena que el Covid está acabando con el pueblo y ellos no pueden hacernos ese trabajo a nosotros pa­ra ayudar a la comunidad, de cogerse el dinero del presupuesto de nosotros y no terminar el proyecto, no sabemos quién lo va a inaugurar, esto es una no­vela que nunca se va a ter­minar”, dijo Betances a LISTÍN DIARIO.

Asimismo, denunció que a pesar de tener un carné que lo autoriza a acceder a la construcción, ayer en la mañana no le permitie­ron ingresar al lugar porque Medina iba a inaugurar el hospital y él “le iba a decir la vedad”, aseguró.

Dentro del hospital aún im­peran los escombros de ma­teriales de construcción que están apilados, además, de techos descubiertos que de­jan ver las tuberías de aire acondicionado y mezclado­ras de cemento en las entra­das.

Reporteros de Listín Diario pudieron acceder al interior del centro médico y se cons­tató la ausencia de equipos médicos y los pisos llenos de suciedad por los cons­tantes trabajos que aún rea­lizan en las instalaciones.

Los alrededores todavía es­tán cercados con planchas metálicas que impiden ver hacia adentro, lo que evi­dencia que no estaba prepa­rado para la inauguración que anunció la Presidencia a través de un comunicado.

Protesta

El comité presidido por Be­tances tenía previsto una protesta si se presentaba el presidente Medina a inau­gurar la obra.

Expresó que no aceptaría la “vagamundearía de inaugu­rar un proyecto que no está preparado”.

También exhortó al presi­dente electo Luis Abinader a realizar una investigación profunda de la inversión y construcción del hospital porque “hay macos oscu­ros”.

Proyecto

El primer picazo se dio el 9 de julio de 2013 por la Ofi­cina de Ingenieros Super­visores de Obras del Esta­do (OISOE) y el Ministerio de Salud Pública para de­jar iniciados los trabajos de construcción, luego de una visita sorpresa del presiden­te Medina.

En el mismo año el mi­nistro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, y el ingeniero Miguel Pimentel Kareh, director de OISOE (ambas autoridades en ese entonces), proyectaron que en una primera etapa esta­ría listo el Hospital Mater­no Infantil, con fecha de en­trega para septiembre del 2014 y en la segunda eta­pa, el Hospital General Clí­nico Quirúrgico, para en­tregarse en el 2015.

Además, la inversión des­tinada para este centro fue de RD$4,062 millones, el cual tendrá aproxima­damente 500 camas pa­ra internamientos, 90 para emergencia y 90 camas pa­ra ciudadanos intensivos.

También contará con tres quirófanos de emergencia, tres bancos de sangre, cua­tro laboratorios clínicos, un laboratorio de inmunohis­toquímica y una unidad de quemados con la disponibi­lidad de 20 camas.

Presidente Medina

Anoche el presidente Me­dina, en su discurso de des­pedida, afirmó que no in­auguró el nuevo hospital Aybar porque todavía fal­tan detalles para su conclu­sión, y que desistió entre­garlo para que sus críticos no dijeran que estaba inau­gurando obra sin terminar.

SUPERVISORA

Proyectos

La OISOE tenía a cargo las inauguraciones del hospital José María Ca­bral y Báez; el hospital Arturo Grullón en San­tiago; el hospital Jai­me Mota en Baraho­na; el Antonio Musa en San Pedro de Macorís; el hospital de San Fran­cisco de Macorís; el de Engombe en Santo Do­mingo Oeste; el hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos; y otros.