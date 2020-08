Las frases de Danilo en su último discurso de despedida

Santa Marte

Santo Domingo, RD

El presidente Danilo Medina escogió una lejana provincia, caracterizada principalmente por su poco desarrollo económico para pronunciar lo que sería su último discurso de sus ocho años de gestión: Bahoruco, específicamente en el municipio de Neyba.

Allí el mandatario utilizó el escenario para hacer un recuento de los principales logros que ha alcanzado su gestión, entre los que citó la mejora en el área de la salud, durante un acto donde dejó inaugurado el Hospital Provincial San Bartolomé, en esa localidad.

Durante su intervención se destacaron algunas frases las cuales se describen a continuación:

-El país está sembrado de escuelas en todo el territorio nacional.

-Hoy los hospitales que hay en República Dominicana son los mejores centros médicos que hay en todos los pueblos del país, para dignificar la vida de los más pobres.

-Si me equivoqué lo he hecho con la intención de servir.

-Hay gente que ahora está viviendo mejor que antes de la pandemia

-Se acabó con los apagones

-No hay un rincón del país que la mano solidaria del gobierno no haya llegado

-Un nuevo equipo gobernará la Republica Dominicana, y hay que pedirle a Dios para que el progreso no se detenga

-Un equipo que tiene 16 años gobernando un país tiene un master en administración pública

-No he hecho nada diferente a lo que dije que iba a hacer en la campaña electoral

-Haré lo que nunca se ha hecho, corregiré lo que está mal y continuaré lo que está bien. (La frase también fue utilizada en su primer discurso cuando asumió el poder).

-Hay un jurado que tendrá que valorar si se hizo bien o se hizo mal, ese es el pueblo dominicano.

-Hoy, cuando ya me despido como Presidente, quiero enviar mi gratitud al pueblo dominicano por haberme elegido como su presidente.

-Trabajé más de 12 horas al día sin un solo día de descanso y me voy con la satisfacción del deber cumplido.

-Sé que para algunos no lo he hecho bien, pero para muchos dominicanos estoy pasando con notas sobresalientes.

-A partir del próximo lunes quiero caminar por las calles de República Dominicana y recibir de mis compatriotas: Gracias Danilo por haber cambiado mis condiciones de vida.

“No he atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas.

-Cuando se midan las obras que se han construido en República Dominicana yo no creo que la gestión de mi gobierno no quede en primer lugar

-No pierdan sus esperanzas en la República Dominicana

-Gracias al pueblo dominicano por ese inmenso honor de haberme hecho su presidente durante estos ocho años.