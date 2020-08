Danilo Medina: “Si me equivoqué lo he hecho con la intención de servir”

Santo Domingo, RD.

Danilo Medina se despidió a través de un discurso, la tarde de este jueves, en el que aseguró haber trabajado por y para la gente.

Citando sus palabras al inicio de su Gobierno en 2012 de que “venía al país a continuar lo que está bien, ha corregir lo que estaba mal y hacer lo que nunca se hizo”, indicó que en sus ochos años ha cumplido con estas frases.

El mandatario indicó que ha puesto, como prometió, a las personas en el corazón de las políticas públicas y señaló que si en algún momento se ha equivocado ha sido con la intensión de servir.

“He trabajado por la gente y para la gente, he puesto tal y como dije el 16 de agosto del año 2012 a las personas en el corazón de las políticas públicas, todo lo que estoy haciendo, porque todavía me quedan dos días, y todo lo que he hecho lo he hecho para servir a la gente, tal vez me he equivocado porque es de humano equivocarse, pero si me equivoqué lo he hecho con la intención de servir”, expresó

Aseguró que ha trabajado en alianza en alianza con el sector privado para crear las condiciones de hacer negocio en Republica Dominicana “sin importarme o no quien gane dinero”.