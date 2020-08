Danilo: “No he atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas, he respetado el derecho a disentir”

Santo Domingo, RD.

El presidente Danilo Medina participó la tarde de este jueves en la inauguración del Hospital Provincial San Bartolomé de Neiba, donde dirigió un discurso a la nación resaltando los logros que ha alcanzado su gestión durante estos ocho años de gobierno.

El mandatario detalló los que considera logros de su gestión a nivel de salud, educación, empleos, energía eléctrica, humanización de los centros penitenciarios, economía, turismo, entre otros, aseguró que ha cumplido con su programa de Gobierno.

Resaltó que las políticas públicas que ha aplicado estaban ajustadas a las necesidades de la población por lo que no ha hecho nada diferente a lo que dijo iba hacer.

“No he hecho nada diferente a lo que dije que iba a hacer en la campaña electoral. He gobernado respetando los derechos de los ciudadanos, no he atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas”, dijo el mandatario en sus palabras de esta tarde.

De igual forma, sostuvo que ha respetado el derecho a disentir del Gobierno, ya que no le ha pedido a nadie que rectifique lo que dice y ha permitido que la ciudadanía se exprese libremente.

“He respetado el derecho a disentir del Gobierno. A nadie se ha pedido que rectifique en lo que dice. He permitido que la gente se exprese libremente y que digan lo que quieran. En definitiva, hay un jurado que tendrá que valorar si se hizo bien o se hizo mal, que es el pueblo”, indicó.