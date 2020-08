VIDEO: Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, muy lejos de estar lista para ser inaugurada

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Escombros de materiales de construcción apilados, techos descubiertos que dejan ver las tuberías, mezcladoras de cemento aún en el medio de la entrada, sin equipos médicos y lleno de suciedad por los trabajos realizados, entre otras fallas, se encontraba hoy jueves la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, que según un comunicado de la Presidencia sería inaugurado el día de hoy por el presidente Danilo Medina.

La inauguración fue cancelada a ultimo minuto.

Reporteros de Listín Diario pudieron acceder dentro del hospital que todavía está cercado por hojas de zinc, que impiden que se vea hacia adentro, constatando que la Ciudad Sanitaria que inició su construcción en 2013 no está lista para ser entregada por las actuales autoridades.

Freddy Betances, presidente del comité de Salud de la Ciudad Sanitaria, dijo a LISTÍN DIARIO que el hospital Luis Eduardo Aybar son “cajones vacíos” y que la misma es un engaño.

“Da pena que el Covid está acabando con el pueblo y ellos no pueden hacernos ese trabajo a nosotros para ayudar a la comunidad, de cogerse el dinero del presupuesto de nosotros y no terminar el proyecto, no sabemos quién lo va a inaugurar, esto es una novela que nunca se va a terminar”, dijo Betances indignado a este periódico.

Aseguró que este es el proyecto más caro que ha tenido el país con un presupuesto de más de 14 mil millones de pesos y a más de 7 años de iniciar la construcción.

Denunció que a pesar de tener un carnet que lo autoriza a pasar a la construcción, esta mañana debido a que Danilo iba a inaugurar el lugar no le permitieron el paso. “Yo iba a decir la vedad”, advirtió.