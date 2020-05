En barrios se hizo poco caso al toque de queda

Dalton Herrera

Santo Domingo, RD

Las 5:00 de la tarde de ayer y los agentes policiales empie­zaron a detener a los conduc­tores de forma masiva. Inició el toque de queda de los do­mingos pero muchos ciuda­danos no hicieron caso a es­ta medida del Gobierno que busca prevenir el contagio por el Covid-19. Algunos de ellos intentaron alegar igno­rancia al decir que creían que este empezaba a partir de las 7:00 de la noche. No obstan­te, las autoridades ejecutaron las órdenes al pie de la letra al no dar ningún tipo de chance a los retenidos.

En los diversos sectores del Gran Santo Domingo la situación fue más dramáti­ca. Los colmados continua­ ron vendiendo bebidas alco­hólicas a los ciudadanos sin ningún tipo de restricciones ya que permitieron las aglomera­ciones y tumultos en los espa­cios frontales.

Mientras que las perso­nas acuden a los espacios públicos y parques para compartir entre juegos de dominós y música con al­tos decibeles. Sin embar­go y, a pesar de lo despreo­cupados, la gran mayoría porta sus mascarillas. Co­mo siempre, las aceras de las casas estaban repletas de gente en sillas plásticas que crean concentraciones de docena de personas que se encuentran hastiadas del encierro por la pandemia.

Todo eso ocurrió luego de concluido el toque de queda, por lo que la despreocupación hacia el Covid-19 reina en la capital dominicana. El pasado 17 de este mes, el presidente Danilo Medina había extendi­do el periodo de toque de que­da y modificado al anunciar que de lunes a sábado sería de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana, en tanto que los do­mingos de 5:00 de la tarde a 5:00 de la mañana.