Estados Unidos reitera dominicanos podrán votar en esa nación el 5 de julio

Santo Domingo, RD

Estados Unidos se mostró de acuerdo con que se celebren las elecciones dominicanas en esa nación, para lo cual aseguró que previo se debe cumplir con los requisitos estatales y locales, para evitar la propagación del Coronavirus.

"Los Estados Unidos no prohíbe que se celebren elecciones dominicanas, o de otros países, en territorio estadounidense durante la pandemia del COVID-19”, indica Carolina Escalera, agregada de prensa de la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, tras ser consultada por Listín Diario.

No obstante, explica que se deben garantizar las medidas de salud y seguridad en respuesta a la actual crisis del COVID-19.

Este sábado la Cancillería dominicana envió un informe a la Junta Central Electoral con la relación de los Estados a los que habían hecho la solicitud para que los dominicanos residentes en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto el próximo cinco de julio.

Al referirse a Estados Unidos, explica que en Nueva York, New Jersey y Providence podrán realizarse sin ningún inconvenientes, pero acatando las medidas de prevención necesarias.

A continuación las respuestas que dieron esos Estados a la Cancillería, la cual fue enviada a la JCE:

Nueva York: La Gobernación del Estado de Nueva York establece que la República Dominicana puede llevar a cabo la elección del 05 de julio de 2020, siempre que cumpla con los estándares estatales mínimos para reducir la transmisión de enfermedades, así como cualquier estándar federal aplicable, incluidos los establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades vigentes al momento de la elección.

New Jersey- La Gobernación del Estado de New Jersey nos informa que hasta el momento no recomiendan reuniones para garantizar la seguridad de todos los residentes del estado y también, que las reuniones en persona de más de diez ciudadanos no están permitidas actualmente bajo las órdenes ejecutivas del Gobernador Phil Murphy. Providence-

Providence: El alcalde de la ciudad de Providence manifestó que la celebración de elecciones allí está condicionada a que se cumplan todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades del Estado de Rhode Island y nos solicita darles a conocer el plan de acción en ese sentido.