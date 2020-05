Así han sido las cuatro intervenciones de Danilo Medina sobre la crisis por el coronavirus

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD.

El presidente Danilo Medina ha dirigido al país tres discursos sobre la crisis del coronavirus en República Dominicana. Hoy está pautada su cuarta intervención por una cadena de radio y televisión nacional.

El primer discurso presidencial por la crisis:

En su primer discurso pronunciado el 17 de marzo, Danilo Medina dispuso la suspensión durante un mes de los vuelos entre República Dominicana y el continente europeo, así como China, Corea e Irán, lo cual se mantiene.

En esa ocasión, también incluyó la suspensión de los viajes al exterior de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo.

De la misma forma, envió al Congreso Nacional la solicitud de declaratoria de emergencia nacional, anunció el cierre de las fronteras del país por tierra, mar y aire, durante 15 días, con la salvedad que solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques de carga y de combustibles para garantizar los suministros a la población.

Otra de las medidas drásticas adoptadas para evitar la expansión del coronavirus en el país, fue la suspensión de la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el lunes 13 de abril, pero aún no han podido ser abiertas.

En ese sentido, para garantizar la alimentación de los alumnos de escuelas públicas, el Programa de Alimentación Escolar se ha mantenido vigente.

También suspendió por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole, incluyendo eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos culturales, artísticos, y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, cultos, actos proselitistas, así como los mercados de pulgas, inauguraciones del gobierno y el comercio binacional en la frontera, entre otros.

En el caso de los restaurantes se permite únicamente la recogida y el servicio a domicilio de alimentos.

La segunda alocución:

El 25 de marzo, cuando el jefe de Estado habló por segunda vez al país, anunció que el gobierno asumiría el costo de las pruebas para detectar el COVID-19 y, a partir del día 26, estarían disponibles tests rápidos.

Recordó que las medidas excepcionales puestas en marcha son para garantizar la salud de todos, manteniendo a la población en sus hogares, brindando la debida atención a los enfermos y aumentando la capacidad hospitalaria.

Destacó que el país cuenta con centros de salud públicos con camas disponibles en áreas de aislamiento, habilitadas para dar respuesta a los pacientes confirmados y que ampliaban las capacidades, rentando dos clínicas privadas completas que entraron en operación de inmediato.

Afirmó que el Gobierno también cuenta con centros ubicados en distintas partes del país y continúa ampliando la disponibilidad de habitaciones, para alojamiento de aquellas personas con sospecha de tener la enfermedad, o que hayan estado en contacto con enfermos, que aún no presenten síntomas o sólo síntomas leves.

La tercera alocución:

En su tercer discurso emitido el 17 de abril del presente año, Medina anunció la ampliación de la vigilancia en calles, así como el endurecimiento del control militar y policial, para garantizar el cumplimiento toque de queda.

El jefe de Estado declaró de obligatoriedad que las personas se cubran la cara en espacios públicos, y que si no cuentan con mascarillas, se cubran con aquello que tengan a su alcance.

Para evitar que las familias padezcan necesidades, también pudo en marcha una serie de programas que garantizan el abastecimiento de alimentos a los más necesitados.

Resaltó que el gobierno reparte semanalmente más de un millón 979 mil raciones entre alimentos crudos y cocidos y la meta de la Comisión de Asuntos Sociales es distribuir 2 millones 100 mil.

En su esfuerzo para cubrir las necesidades de la población, el personal del Plan Social de la Presidencia, el INABIE, los Comedores Económicos, INESPRE, DIGEPEP, INAIPI, CONANI y CONAPE, permanece laborando de forma continua.

En su discurso recordó que junto a esta iniciativa que garantiza la alimentación de los más vulnerables, también se estableció el programa “Quédate en Casa”, iniciativa que hizo posible un desembolso por 4,100 millones de pesos en su primera quincena, cubriendo 8 de cada 10 hogares del país en pobreza.

Una extra:

El presidente Danilo Medina aseguró a República Dominicana no se le puede pedir magia en el manejo de la crisis del nuevo coronavirus. Las declaraciones del presidente se produjeron en la inauguración del centro de control de la enfermedad en el ministerio de Defensa.

“A República Dominicana no se le puede pedir magia, no somos magos”, dijo el presidente Danilo Medina en la inauguración de un centro de big data para frenar el coronavirus en el país.

“Unos han aprendido de los errores de otros. Algunos han aprendido de los aciertos. Esto es prueba y error”, dijo el presidente Medina en su intervención.

El presidente Danilo Medina dice que “no somos magos”, que al país no se le pude pedir magia y que la gente no debe desesperarse pidiendo que levanten las medidas, porque esto no será posible hasta que baje la curva de casos positivos de COVID-19

Dijo que cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el país, el 1 de marzo del presente año, la oposición les atacó diciendo que “querían meter miedo para que la gente no fuera a votar”.

“Desde la oposición decían que estamos metiendo miedo con el primer caso de coronavirus”, dijo el presidente Danilo Medina en una intervención en el centro de big data que ha sido inaugurado en el día de hoy en el ministerio de Defensa.