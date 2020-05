Entregan vivienda a pareja de ancianos

La Vega

Juana María Almonte de Abréu, mejor conocida como Doña Gloria, recibió su nueva vivienda reconstruida, luego de vivir por más de 53 años en una detartalada casucha.

Al enterarse que se dirigía a recibir su casa nueva llenaron de alegría a los vecinos del barrio Palmarito, en la provincia La Vega y de mucha preocupación al equipo que entregó la vivienda, ya que la octogenaria mujer sufrió casi un desmayo cuando identificó su nuevo hogar.

Doña Gloria y a Don José Altagracia Abreu Hernández de 86 y 93 años, son los fundadores del barrio Los Palmaritos, y cuando fueron a recibir su vivienda no pudieron identificarla, ya que hace poco más de cuatro meses la entregaron prácticamente inhabitable para ser reconstruida.

La vivienda está construida en blocks y techada en aluzinc y con una galería.

Doña Gloria y Don José quedaron perplejos buscando la vieja rancheta de playwood y zinc que les albergó durante más de cinco décadas, pero lo que encontraron fue una vivienda totalmente nueva, causándole una gran emoción, causando cierto pánico entre los integrantes del equipo designado por Gonzalo Castillo para entregar la vivienda, encabezado por Abel Tejada, la cual fue celebrada con alegría por los vecinos de la calle 8.

José Altagracia Abréu contó a los reporteros que les cuestionaron, que ese terreno donde fue construida la casa, por Gonzalo Castillo, se lo sacó en una rifa que realizó el tirano Rafael Leónidas Trujillo y que en él apenas pudo levantar un ranchito, que posteriormente fue arrasado por el ciclón George, ocasionando que su situación decayera en estado de casi indigencia, lo que llamó la atención del candidato presidencial del partido morado en una de sus visitas a la ciudad Olímpica y Cultural La Vega.

“Yo no sé de letras, yo no soy un hombre culto, pero lo que sí yo sé es que usted, Gonzalo, ha actuado como un padre cuando va en auxilio de sus hijos al venir a rescatar a estos dos viejitos, que dormían encima de cartones y ahora, no solo podremos disfrutar de una casa nueva y segura, sino que también dormiremos en camas de verdad”.

De su lado, Cesarina Abréu, quien junto a Francisco Abréu es la heredera natural de Doña Gloria y Don José, explicó que al ver realizado su sueño, que era ver a sus padres en una vivienda digna, dio gracias a Dios y pidió mucha salud para Gonzalo, ya que dijo entender que quien hace estas obras es una persona con un corazón bueno y con un sentido de solidaridad muy grande.

La vivienda ubicada en la calle 8, número 15, está constituida además por una sala-comedor, dos habitaciones, un baño y cocina. La misma está protegida con hierros en las puertas delantera y trasera y las ventanas y fue amueblada con nevera, estufa, vajillas, comedor, juego de sala y camas en ambas habitaciones.

Abel Tejada, quien es el Coordinador de Gestión Social y Comunitaria de la candidatura de Gonzalo Castillo, dijo que la construcción de la citada vivienda se realizó gracias a la la solidaridad del candidato presidencial peledeísta, quien en cada visita que realiza a las distintas comunidades del país saca tiempo para ver las condiciones en las que viven sus residentes y que esta obra es una muestra de que el aspirante a dirigir los destinos de la nación pone el oído en el corazón de quienes más lo necesitan.