En escuelas públicas las clases por internet no pasaron la prueba

Patria Reyes Rodríguez

nombre@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La rápida expansión del coronavirus paralizó total­mente las escuelas públi­cas y los centros privados de educación desde me­diados de marzo, faltan­do apenas dos meses para concluir el año escolar, po­niendo a prueba la capa­cidad de respuesta del sis­tema ante situaciones de emergencia y sacando a la luz las grandes debilida­des que presenta el mode­lo educativo que se imple­menta en el país.

El pobre dominio del personal docente sobre el uso de herramientas tec­nológicas, la falta de in­ternet y de computado­ras en muchos hogares, las limitaciones de pa­dres, madres y tutores pa­ra ofrecer el apoyo ade­cuado a sus hijos e hijas y las dificultades que impo­ne la docencia a distancia, constituyeron las razones fundamentales del fracaso de la docencia a distancia.

El coordinador docen­te de la Escuela Alejandro Angulo Guridi, Federico Lorenzo, cuenta que los profesores del sistema pú­blico nacional se tuvieron que enfrentar a una nueva modalidad de enseñanza a la que no estaban acos­tumbrados y para la que no habían recibido ningún tipo de entrenamiento.

Explica que lo primero que hicieron fue consta­tar a todos los profesores y que ellos a su vez hicie­ran contacto con todos sus alumnos vía telefónica pa­ra formar grupos por gra­dos o sección y coordinar para enviarles tareas y prácticas vía whatsapp. El primer obstáculo fue que no todos los padres y ma­dres contestaban los telé­fonos que habían dado al llenar la hoja de inscrip­ción, “En curso de 35 es­tudiantes solo se pudieron contactar a 15 o 20, en al­gunos grados si se pudie­ron contactar a todos”, de­talla Lorenzo.

Señala que en el nivel primario la labor de comu­nicarse con las familias fue mucho más difícil, porque para organizar las clases a distancias era obligatorio localizar y comprometer a padres y tutores. “Tuvimos el inconveniente de que al­gunos son analfabetos y no podían darle el seguimien­to que requerían los ni­ños”, apunta.

Al proceso de organizar a los grupos de estudian­tes y coordinar las plata­formas tecnológicas que servirían de canal para in­teractuar con las y los es­tudiantes, profesores y personal de dirección ini­ciaron un proceso acelera­do para aprender a usar las herramientas de videolla­madas para poder desarro­llar reuniones de coordina­ción. “Yo no tenía ni idea de los que era Zoom, ya con la práctica hemos ido dominando la herramienta y ya nos resulta fácil”, re­fiere Lorenzo.

Destaca que unos de los grandes inconvenientes, sobre todo en los niveles intermedios y secundarios, era que las explicaciones de los contenidos en algu­nas asignaturas no eran entendidas por los estu­diantes y esto provocaba frustraciones. “Indiscuti­blemente la figura del pro­fesor es indispensable, eso vimos por ahora, no lográ­bamos la explicación con los muchachos, porque ellos no nos entendían y se sentían tan mal que hasta se salían de los grupos”.

Admite que los objeti­vos que se propusieron con las clases a distancia no se lograron y aunque la ex­periencia fue interesante se tornó muy estresante el proceso para el cuerpo do­cente de las escuelas públi­cas. “La experiencia fue un desafío, pero lo objetivo no se cumplieron”.

Traumatizante

Para Carlos Michel, maes­tro de la Escuela Víctor Garrido, la experiencia de clases a distancia ha sido traumática. Señala que la mayoría de estudiantes no se sumó a las clases, algu­nos alegando no tener he­rramientas tecnológicas aunque la mayoría conta­ba con teléfonos móviles.

CONCEPTO

Contenidos.

A pesar de las dificul­tades, Carlos está de acuerdo con lo dispuesto por el Ministro de Edu­cación de que se con­cluya el año escolar con los contenidos logrados hasta marzo y que se to­me en cuenta el estado emocional que han vivi­do estudiantes y profe­sores sometidos a mu­cho estrés.