En La Barquita también ignoran toque de queda y el distanciamiento social

Dalton Herrera

Santo Domingo, RD

El toque de queda y el es­tado de emergencia les son indiferentes a los resi­dentes del sector La Bar­quita Nueva, en el munici­pio Santo Domingo Norte.

Las sillas plásticas son el común denominador en los barrios del Gran Santo Domingo. Todas las tardes son sacadas de las casas y colocadas en las aceras, patios o parques por personas que se de­ciden a salir del encierro obligatorio impuesto por el Covid-19.

Las chichiguas siguen siendo la atracción prin­cipal de los más jóvenes, que compiten sobre cual se eleva más alta o lejos, mientras otros, más tra­viesos, les colocan navajas de afeitar en los lados, pa­ra cortar la de sus compa­ñeros, abortar sus vuelos y llevarla a un final de des­bandada.

Hipólito Ogando, resi­dente en el sector, declara a periodistas de este diario que la mayoría de sus veci­nos no respetan las medidas que el Gobierno ha adopta­do para combatir la pande­mia.

“Aquí nadie usa mascari­llas, ni guantes. Tú ves a los chamaquitos jugando bas­quetbol después del toque de queda y no pasa nada. Aquí se vive como si no exis­tiera el coronavirus”, afirma Ogando, visiblemente mo­lesto.

Henry Marte, otro vecino del sector, dice que la asis­tencia social no llega a La Nueva Barquita, a pesar de que es uno de los proyectos habitacionales cumbres del presidente Danilo Medina.

“Yo no he visto ningún camión de ayuda de par­te del Gobierno. Nosotros nos la hemos arreglado co­mo hemos podido, porque ni siquiera una ayudita nos ha llegado. Por eso estamos harto de estar encerrados, porque tenemos que comer y hay que buscar la comi­da”, asegura Marte.

Luis Pérez, otro residen­tes, agregó que las patrullas policiales tampoco son vis­tas en ese lugar, y por eso dice no entender las razo­nes de mantener clausura­do los negocios.

“A mí no me están pagan­do en el taller de mecánica, donde trabajo, y la verdad esto me tiene cansado por­que aquí todo el mundo ha­ce lo que le da la gana. Es como si nadie le hiciera ca­so a las medidas del Gobier­no, sin embargo, en lo que el hacha va y viene uno es­tá dejando de percibir los cuartos”, explica Pérez.

Avance del Covid-19

La cantidad de fallecidos por el Covid-19 en Repúbli­ca Dominicana ascendió a 402, aumentando en 9 las víctimas mortales por la en­fermedad registradas en el informe de Salud Pública.

El dato fue ofrecido en el boletín número 54, emitido ayer por el Ministerio de Sa­lud Pública.

En cuanto a la cantidad de personas contagiadas, Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de esta entidad, in­dicó que también aumenta­ron a 10,900 casos positivos de Covid-19.

Por lugar de residencia, el 74.38% (299) de los falleci­dos corresponden a 11 mu­nicipios: San Francisco de Macorís, Santo Domingo de Guzmán, Santiago, San­to Domingo Este, La Vega, Santo Domingo Norte, San­to Domingo Oeste, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Salcedo y San Cristóbal.

El 72.14% (290) son hombres. La mediana de edad de los fallecidos es de 64 años.

Entre los anteceden­tes de los fallecidos se re­portó la hipertensión ar­terial (24.63%) y diabetes (22.39%).

