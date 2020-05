Abinader declara que el país necesita un cambio urgente en materia salud

Santo Domingo, RD

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abi­nader, pasó ayer balance de la situación de la salud pública, el estado hospita­lario, los recursos y condi­ciones en que se desarrolla la prestación de servicios sanitarios, agravada por la epidemia del Covid-19 que afecta al país.

Abinader habló en una conversación presencial y virtual que tuvo con di­rectivas de las enfermeras, enfermeros y bioanalistas oficiantes de primera línea del sistema.

Según un comunicado de prensa, en el encuen­tro participaron Raquel Peña, candidata vicepresi­dencial de Abinader; An­tonia Rodríguez, presiden­ta del Colegio Dominicano de Enfermería; Antonia Suriel, presidenta del Co­legio Dominicano de Bio­nalistas, y las dirigentes Yolanda Saturria, Yoany Arias Castro, Ivonne Im­bert y Gertrudis Victo­ria Siri. También, Sonia Mercedes, Dulce Hiciano, Hilda Valentín, y Yaselis Aquino.

Abinader puntualizó que la situación de salud del pueblo dominicano se encuentra en estado de calamidad desde antes de llegar el Coronavirus, “y tiene que ser transforma­da con carácter de urgen­cia”.

“Como me han expresa­do ustedes, como han diag­nosticado eminentes médi­cos, y como he comprobado en mis recorridos por to­do el territorio nacional, la salud está en cuidados in­tensivos en nuestro país, y es una emergencia que de­manda cambios y transfor­maciones urgentes”, dijo, al pasar revista a la situación sanitaria nacional.

Agregó que “la salud del pueblo no puede esperar. Es fundamental para cualquier gobierno garantizar a todos los ciudadanos un servicio sanitario confiable y digno para enfrentar cualquier en­fermedad. Las autoridades actuales no están cumplien­do ese compromiso con el pueblo. La inversión en sa­lud no cumple con la ley in­terna ni con los parámetros internacionales. La salud está descuidada”.

Abinader explicó que ese descuido se manifiesta pre­cisamente en la margina­ción de enfermeras, enfer­meros y bioanalistas de las estructuras directivas del sistema de salud.

