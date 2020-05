Cabildo de Barahona se quedó sin vicealcaldes

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El cabildo de Barahona está funcionando sin vicealcaldesa, debido a que la junta electoral de ese municipio no admitió la propuesta de candidatura a esa posición por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que ganó en esa demarcación en las elecciones del 16 de marzo.

En esos comicios, en la boleta del PRM solo figuró en la boleta el candidato a alcalde Milton Fernández, quien resultó ganador. El PRM no presentó candidato para la vicealcadía en sustitución de Freya Sterling, quien fue rechazada, y tampoco impugnó en tiempo hábil la resolución que rechazó esa candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) antes de las elecciones del 16 de marzo. La candidatura de Sterling fue rechazada por la Junta Electoral de Barahona debido a que no aportó la certificación de no sustancias sicotrópica, según confirmó a Listín Diario, la secretaria de esa entidad, Telma Feliz.

Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó ante el TSE una demanda en impugnación y nulidad de la boleta del PRM, la cual está pendiente de ser conocida y fallada.