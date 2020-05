Abinader alcanzaría un 41.9%, Leonel 32.4% y Gonzalo 23.2%, según encuesta

Santo Domingo, RD

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, ganaría las elecciones con 41.9% de favorabilidad del electorado, seguido por el candidato del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, con un 32.4%, en un tercer lugar el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo con un 23.2%.

El dato fue revelado en una encuesta realizada por el Grupo Investigación y Desarrollo Lerebours (GIDL), realizada entre el 26 de abril y el uno de mayo, en la que un 2.5% dijo que no sabe por quién votaría.

En ese mismo orden, el 57% de la población entiende que habrá una segunda ronda de votación, contra un 43% que considera que no. Para el caso de una segunda vuelta Abinader, obtendría el 45.3% de los votos, mientras que Fernández alcanzaría 43.9% de la intensión de los votantes.

En otro escenario en el que competirían en una segunda vuelta, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Modern, Luis Abinader, ganaría con un 55.6%, frente al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, quien alcanzaría un 38.9% de los sufragios.

Un hallazgo importante del estudio lo constituye el alto porcentaje de dominicanos que dicen que acudirían a votar el próximo 5 de julio, alcanzando entre seguro y muy seguro el 69% de los entrevistados, contra un 25% de seguro que no irá, poco seguro y muy seguro que no votaría y un 6.0% expresó que no tiene decisión.

La encuesta revela además la tasa de rechazo que en la actualidad poseen los candidatos que encabezan propuestas electorales, en lo que se puede apreciar que Castillo, posee el 56.1% de rechazo en la población, seguido de Fernández, con un 21.3%, Abinader, un 19.7% y el candidato del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, con el 2.9% de rechazo.

La empresa Grupo Investigación y Desarrollo Lerebours, presidida por Grisel Lerebours, es una entidad formalmente inscrita y registrada en la Junta Central Electoral, teniendo como objeto principal el estudio e investigación social y de mercado.