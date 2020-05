Esta fue la denuncia por la que golpearon al candidato a diputado del PLD

Santo Domingo, RD

El candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bienvenido Colón, denunció a través de un video que el equipo de la también aspirante a ese puesto, Sonia Agüero, acaparó raciones alimenticias destinadas como ayuda a comunidades de Dajabón, con fines propagandísticos.

“Miren como le están dando las raciones alimenticias vea, llevándoselas por camión el equipo de la candidata a diputada Sonia Agüero, y el señor gobernador me dijo a mí que esas raciones no pueden ser utilizadas para propaganda política. Me siento impotente por eso, aunque sea de nuestro propio partido”, manifestó Colón en el audiovisual.

En el video explicó que en la gobernación no quisieron entregarle ningún kit alimenticio alegando que los usaría para hacer campaña, pero a Agüero, quien es esposa de director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, le cedieron fundas por montones.

Sin embargo, aseguró que a la candidata le permitieron repartir las raciones para fines políticos, señalando la existencia de favoritismo dentro de su partido, añadiendo que todos los aspirantes del PLD deben ser tratados de igual forma.

“¿Por qué la desigualdad dentro del partido? ¿Por qué apoyar a un solo candidato y no apoyarnos a todos juntos, si somos iguales? ¿Por qué si llega una cosa a la provincia de Dajabón, no distribuirla entre todos? ¿Por qué razón señor presidente?”, inquirió Colón.

El aspirante a diputado fue trasladado este martes al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) desde un centro médico en Santiago Rodríguez, tras ser agredido por un integrante del equipo de Agüero, identificado como Evelio Acosta de la Rosa.

A pesar de esto el padre del agredido, César Colón Reynoso, responsabilizó a Agüero y Fernández de lo ocurrido.

Hasta el momento Bienvenido no ha presentado mejoría. El médico que lo trató lo diagnosticó con traumas contusos en la región cervical, esguince de articulación intervertebral c4-c5 y osteofito posterior a nivel c5-c6.