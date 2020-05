Padre de Bienvenido Colón: "La gente de Olgo y de Sonia Agüero me lo tuvieron al matar... eso no se queda así"

Santo Domingo, RD

"La gente de Olgo y de Sonia Agüero me lo tuvieron al matar..., lo agarrán y le dien muchísimo golpe", estás fueron las palabras de César Colón Reynoso, padre del candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bienvenido Colón, tras referirse a los responsables de mandar a lesionar a este último el pasado lunes en Miches, Dajabón al (noroeste del país).

El padre del candidato a diputado responsabiliza de lo ocurrido al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández y a su esposa, la candidata a diputada por Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sonia Agüero, de propinarle presuntamente una golpiza mientras grababa una entrega de fundas con provisiones alimenticias en esa demarcación.

"Yo responzabilizó a Olgo Fernández y a Sonia Agüero de lo que le pasó a mi hijo. Ellos son los responsables de lo que le pase, y Olgo, tú me conoces, desde niños nos criamos todo el tiempo juntos en el mismo patio... Tú me conoces y sabes lo que le mandaste hacer a mi hijo, sabes el problema que hay. Eso no se va a quedar así", enfatizó César Colón mientras su hijo era transladado en una ambulancia para ser llevado a la ciudad de Santo Domingo.

Bienvenido Colón fue trasladado este martes al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tras ser agredido por un miembro de la seguridad de su compañera de partido, Sonia Agüero, el pasado domingo.

Colón fue movilizado desde el centro médico Gran Poder de Dios en la provincia Santiago Rodríguez, aunque todavía no ha presentado mejoría, y pese a estar sedado presenta fuerte dolor en algunas partes de su cuerpo y cabeza, de acuerdo a reportes.

El doctor que trató el caso del candidato a diputado, Rafael Quezada, diagnosticó traumas contusos en la región cervical, esguince de articulación intervertebral c4-c5 y osteofito posterior a nivel c5-c6.