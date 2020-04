PRM y Fuerza del Pueblo solicitan audiencia de partidos para protocolo de elecciones y nuevo director de informática JCE

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo solicitaron al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que convoque a una audiencia de partidos políticos para tratar varios temas relacionados con la organización de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo cinco de julio.

En un documento depositado en la secretaría general de la JCE, los partidos de oposición que en esa audiencia se deben de tratar temas como propuestas para crear un protocolo y presentar propuestas para la celebración de esos comicios, las cuales se realizaran con la presencia del coronavirus (Covid-19).

“Estamos a 74 días de esas elecciones, debemos por tanto, desde ahora, trabajar para, por un lado, proteger a los dominicanos de la necesaria salud pública, y por otro lado, para celebrar las elecciones libres, justas y con equidad”, establece el documento depositado firmado por Orlando Jorge Mera y Manuel Crespo, delegados ante la JCE del PRM y Fuerza del Pueblo, respectivamente.

Otro punto que solicitaron tratar en esa audiencia, es la designación de un nuevo director de informática y revisión de los cargos de subdirectores.

“Igualmente, entendemos que otros funcionarios, que ocupan cargos de subdirectores, deben ser objeto de revisión por parte de la Junta Central Electoral, para reestructurar y sanear el departamento de informática a partir de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las fallas al sistema de voto automatizado en las elecciones suspendidas del 16 de febrero de 2020”, expresan.

Los resultados de la auditoria OEA sobre lo ocurrido en las elecciones municipales ordinarias del 16 de febrero, en donde los equipos del voto automatizado no cargaron las boletas electrónicas, reveló que no hubo una intervención externa en los equipos y que lo sucedido se debió a las fallas en los trabajos de la dirección de informática.

Luego de eso, el pleno de la JCE fue despedido Miguel Ángel García, quien fungía como director de informática y estaba suspendido de sus funciones desde el 20 de febrero para que este no se involucre en la investigación. Desde entonces los subdirectores Juan Carlos Saladin, Luis Leger, Johnny Rivera, Orlyn Pereyra se han hecho cargo del área.

El artículo 16 de la ley 15-19 sobre régimen electoral establece que los cargos de directores de Elecciones, Informática, Registro Civil y Registro Electoral, serán designados luego de consultar con los partidos políticos.

Otros puntos que solicitaron se trata son las garantías electorales y acceso equitativo a medios de comunicación del Estado y la reestructuración de juntas municipales electorales, en casos muy concretos, conforme al Artículo 45 de la Ley No.15-19.

Ese artículo establece que al designar los miembros y secretarios de las juntas electorales y sus respectivos suplentes sustitutos, se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político; y si esto no fuere posible, se deberá nombrar a afiliados no activistas de dos o más partidos políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tengan mayoría de votos en la junta y, especialmente, se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como sus respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos.

Tanto el PRM como Fuerza del Pueblo, pidieron que para la audiencia sean invitados representamos de la OEA, la Fundación Institucionalidad para Sistemas Electorales (IFES), Participación Ciudadana y la Comisión de Acompañamiento a la JCE.

Delegación de Unión Europea llegará en junio

L a entidad electoral informó este miércoles que la Misión Electoral de Expertos (MEE) de la Delegación de la Unión Europea para las Elecciones Presidenciales y Congresuales del 5 de julio llegará al país el próximo 6 de junio del presente año, debido al cambio de fecha de dichas elecciones.

En adición, dicha delegación reiteró que atendiendo a la invitación de la JCE la llegada de los expertos se tenía prevista para el 17 de abril, y como consecuencia directa de la crisis mundial del COVID-19 y la postergación formal de las elecciones presidenciales del 5 de julio se ha decidido aplazar la llegada de los expertos para el próximo 6 de junio.

Igualmente, indicó que los nombres de los expertos serán comunicados ulteriormente, así como la duración de la Misión.