VIDEO: Estas fueron las declaraciones del presidente Danilo Medina

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente Danilo Medina aseguró a República Dominicana no se le puede pedir magia en el manejo de la crisis del nuevo coronavirus.

“A RD no se le puede pedir magia, no somos magos”, dijo el presidente Danilo Medina en la inauguración de un centro de big data para frenar el coronavirus en el país.

“Unos han aprendido de los errores de otros. Algunos han aprendido de los aciertos. Esto es prueba y error”, dijo el presidente Medina en su intervención.

Aquí puede ver el video con todas sus declaraciones:

El presidente Danilo Medina dice que “no somos magos”, que al país no se le pude pedir magia y que la gente no debe desesperarse pidiendo que levanten las medidas, porque esto no será posible hasta que baje la curva de casos positivos de COVID-19

Dijo que cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el país, el 1 de marzo del presente año, la oposición les atacó diciendo que “querían meter miedo para que la gente no fuera a votar”.

“Desde la oposición decían que estamos metiendo miedo con el primer caso de coronavirus”, dijo el presidente Danilo Medina en una intervención en el centro de big data que ha sido inaugurado en el día de hoy en el ministerio de Defensa.