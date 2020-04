Ministro de Educación reitera año escolar está previsto para concluir en junio

Santo Domingo, RD

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, precisó este martes que al año escolar 2019-2020 todavía se encuentra en proceso a través del acompañamiento de enseñanza-aprendizaje que brindan cada día los docentes a los estudiantes a través de las distintas plataformas que ha puesto el MINERD a su disposición para esos fines, como consecuencia de la llegada al país de la pandemia del COVID-19.

Recordó que el presente año escolar está programado para concluir en junio, por lo que no es recomendable darlo por terminado desde ahora porque eso afectaría considerablemente "el ambiente de aprendizaje que hemos logrado de forma virtual en la comunidad educativa".

Peña Mirabal reiteró que el Consejo Nacional de Educación (CNE) es quien determina cuándo concluir el ciclo educativo en curso, pero se ha establecido darle continuidad a la educación a distancia que se ha adoptado a nivel nacional entre docentes, estudiantes y sus familias, en razón del estado de emergencia nacional por la existencia del Coronavirus.

“El Consejo Nacional de Educación (CNE), esperará que ese esfuerzo realizado por nuestros docentes, directores de centros, distritales y regionales para con nuestros estudiantes, genere más resultados positivos como los estamos teniendo y, partiendo de lo que se logre, medir los conocimientos adquiridos de los educandos, lo que nos dirá si realmente esta modalidad funciona”, agregó.

En ese sentido, manifestó que ningún país de la región caribeña ni latina estaba preparado para dar continuidad normal al año escolar de manera digital, por lo que han tenido que tomar medidas sobre la marcha mientras evalúan la eficiencia de esta modalidad, a razón de que el universo docente y estudiantil presenta distintas características socioeconómicas que no permiten evaluar a todos en la misma dimensión.

Recordó que, hasta el 12 de marzo, día en que se suspendieron las clases presenciales, el currículo educativo se había impartido en un 70 % a nivel nacional, por lo que el restante 30 % es lo que el CNE debe discutir de cómo se completará. Reveló que se contempla evaluar a los estudiantes por lo que aprendan a distancia o reforzar ese contenido en el siguiente ciclo.

El ministro de Educación, reconoció como un logro la atmósfera creada entre estudiantes, maestros y familias de todos los centros educativos a nivel nacional donde cada día se aprenden cosas nuevas y se repasan las viejas. "Gracias a ese esfuerzo es que vemos en la comunidad educativa con una atmósfera de enseñanza y aprendizaje, una labor muy bien valorada considerando la diversidad existente", dijo.

“Los maestros y directores de centros han buscado las vías digitales para estar conectados con los estudiantes y sus familias; ya sea por videollamadas, grupos de WhatsApp, correo electrónico, sesiones en Google Classroom o reuniones por la plataforma Zoom. Lo que estamos viendo es un esfuerzo de todos y eso arrojará resultados positivos”, puntualizó.

Además, planteó lo importante que ha sido para el sistema educativo contar con la plataforma enlinea.minerd.gob.do porque ofrece guías detalladas y claras sobre el desarrollo y los contenidos de las clases en casa, además de contar con portales vinculados como Eduplan, Educando y IQ donde se establece contenido para cada nivel y grado.

Pese a eso, aclaró que todavía la tecnología no ha podido sustituir la relación directa que se da en el aula entre docentes y estudiantes. “No hay dispositivo que sustituya la parte humana, ese contacto y comunicación no verbal que enriquece las clases de forma presencial. Las pantallas son de gran ayuda, sin embargo, no hay nada que reemplace lo físico en esto”.

Peña Mirabal destacó el compromiso mostrado por los colegios de mantener el acompañamiento de sus estudiantes con los contenidos educativos dentro del currículo. El funcionario de la cartera educativa, ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa El Día, que produce el periodista Huchi Lora, por Telesistema, canal 11.