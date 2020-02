Llaman a la población a vestirse de rojo este viernes en apoyo a la salud cardiovascular de la mujer

Doris Pantaleón

Santo Domingo RD

La enfermedad cardiovascular afecta a más mujeres que hombres y representa más del 40 por ciento de las muertes entre las mujeres en los países desarrollados, por lo que especialistas de la cardiología alertan sobre la necesidad de prevenir y crear consciencia sobre ello.

Recuerdan que los síntomas de ataque cardíaco en las mujeres pueden ser diferentes de los que presentan los hombres, por lo que muchas de las que lo sufren no lo saben, ya que los síntomas suelen ser sentir ardor en la región superior del abdomen y pueden tener mareo, malestar estomacal y sudoración, pero podrían no sentir el típico dolor en la mitad izquierda del pecho, lo que hace que no busquen ayuda médica rápida.

La advertencia la hacen los cardiólogos Rafaelina Concepción, coordinadora de la Campaña “De Rojo por la Mujer” y Samuel Ramos, presidente del Capítulo Norte de la Sociedad Dominicana de Cardiología, al dar detalles de la misma que se conmemora el primer viernes de febrero de cada año, donde invitan a que las personas usen una prenda roja en señal de solidaridad con la causa.

“La enfermedad cardiovascular ya no se considera una enfermedad que afecta sólo a los hombres. Anteriormente, las mujeres típicamente recibían tratamiento menos intensivo para las enfermedades del corazón y se realizaban menos estudios diagnósticos”.

Destacan que en el primer año después de un ataque cardíaco, las mujeres tienen una probabilidad un 50 por ciento mayor de morir que los hombres. En los primeros seis años después de un ataque cardíaco, las mujeres tienen una probabilidad casi dos veces mayor de sufrir un segundo ataque.

Los estudios han demostrado que después de la menopausia, las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Es más, una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años de edad sufre de algún tipo de enfermedad cardiovascular.

Entienden que las mujeres deben conocer los factores de riesgo cardiovascular y entender la importancia de realizar cambios en el estilo de vida que puedan reducir esos riesgos, como son la el hábito de fumar y su combinado con anticonceptivos elevan más el riesgo, la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad, la diabetes, inactividad física, por lo que destacan el beneficio de hacer ejercicio durante 30 minutos por día, por lo menos tres veces por semana.

De rojo

De Rojo por la Mujer (del inglés “Go Red For Women”) es la primera iniciativa en defensa de la salud del corazón de la mujer que surge como idea de la Asociación Americana del Corazón y que desde el 2009 desarrolla FUNDO con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Cardiología y varias instituciones públicas y privadas.

Esta campaña anima a las mujeres a que se ocupen de la salud de su corazón, demanda a los responsables políticos a incluir la enfermedad cardiovascular en su agenda de salud y pedir a los profesionales de la medicina que apoyen la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular en mujeres.

Una de las principales actividades de esta campaña es el Día de Vestirse de Rojo” con lo cual se pretende llamar la atención sobre la necesidad de prestar más atención a la salud cardiovascular de la mujer dominicana.