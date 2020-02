Gonzalo exhorta jóvenes a luchar por sus sueños y emprender

Santo Domingo, RD

A propósito de celebrarse hoy el Día Nacional de la Juventud, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, reafirmó su compromiso con la juventud, y dijo que en este nuevo ciclo político que se abre, los jóvenes serán los protagonistas en el diseño y construcción de nuevas ideas e iniciativas que les permitirán desarrollar sus talentos y materializar sus sueños.

“Hoy es el Día Nacional de la Juventud y quiero que los jóvenes se lleven este mensaje: deben soñar en grande. Háganlo como yo lo hice, que soñé en grande, y gracias a Dios, a mi país y a mis padres que me dieron las oportunidades, he logrado todas las metas de vida que me he propuesto. Quiero decirles que sueñen en grande y que juntos podemos construir un país de más oportunidades, bienestar y esperanza para todos”, expresó.

Dijo que algunos jóvenes no se atreven a soñar, pero les instó que lo hagan como él lo hizo. El candidato destacó que en su gobierno implementará el programa “Primer Paso”, que da incentivos a las empresas para que contraten jóvenes.

Asimismo, Castillo dijo que pondrá en funcionamiento los Centros de Emprendedores para potenciar el talento dominicano. “A los 23 años abrí mi primera empresa y sé de las dificultades que se enfrentan. Quiero simplificarles la vida a los emprendedores y ayudarlos a crear su propia empresa”, dijo.

El candidato presidencial se expresó en esos términos al sostener las “Juntaderas con Gonzalo”, junto a los candidatos a alcaldes por Pedro Brand, Ramón Pascual; La Guayiga, Martha Pérez; y Pantoja, Mario González, en respaldo a sus aspiraciones.

Las “Juntaderas con Gonzalo” son encuentros comunitarios informales donde la gente puede compartir y dialogar con el candidato presidencial, de manera amena, mientras él realiza los recorridos en apoyo a los candidatos municipales del PLD y sus partidos aliados.

El recorrido de este viernes abarcó tres “Juntaderas con Gonzalo”. Primero en Pedro Brand, en la residencia de la diputada Gertrudis Ramírez, el cual fue un desayuno; luego en La Guayiga, donde compartió una picadera, y por último, un almuerzo en Pantoja, en la cancha deportiva.

Posteriormente, en Los Alcarrizos, el candidato presidencial encabezó en la tarde una marcha caravana, junto al candidato a alcalde, Junior Santos y regidores, en respaldo a sus aspiraciones. El recorrido de 5 kilómetros, inició en la carretera Hato Nuevo y finalizó en la autopista Duarte.

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Cristina Lizardo, senadora de la provincia Santo Domingo; Francisco Domínguez Brito; Andrés Navarro, director operativo de la campaña y Robert de la Cruz. Por el Comité Central, estuvo Juan Frías; así como los diputados Yaco Alberti y Domingo de León; así como candidatos a regidores y otros líderes políticos del PLD de la zona.