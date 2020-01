Comentario de Ezequiel Molina hijo sobre Faride Raful enciende a usuarios en Twitter

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Las recientes declaraciones de Ezequiel Molina hijo, en las que pide no votar por la aspirante a senadora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Faride Raful, por su postura frente a la enseñanza de la Biblia, provocó la reacción de los usuarios de Twitter, quienes publicaron miles de comentarios en contra y a favor de ambos.

“El pensamiento de esta legisladora es muy claro, ella no apoya lo que dice la ley 00-44 que establece la lectura y enseñanza de la Biblia. Por favor, no mas mentiras, esa es su línea y son los intereses que representa. Ella no debe recibir el voto de los cristianos. Simple!”, fue el tuit publicado por la cuenta del pastor @EzequielMJr.

Reacciones en contra y a favor

Las respuestas no tardaron en llegar, siendo las primeras en contra de lo expuesto por el pastor. @FedericoJovine respondió: “Mas que hacer diatribas políticas desde un púlpito, irrespetando el sagrado don de su ministerio y a Dios, que ministra a través de usted, más bien debería orar porque todo aquel que, a su juicio, no transita por claros senderos, encuentre el camino. Ore más, y odie menos”.

A esta opinión en contra se le sumó la de @09_cedric, quien dijo haber sido admirador del pastor y su padre: “Yo era un fiel admirador de Ud y de su padre @EzequielM_R... pero luego de entrar a Twitter y leer las barbaridades que Uds 2 escriben, quede decepcionado...soy y seguiré siendo cristiano. Pero ya deje de escuchar sus predicaciones por radio #Ven y #cielotv...Mateo 7 :22 -23”.

@Pashy21 dio su parecer sobre los dichos del pastor: “Personalmente creo que los evangélicos le están haciendo una muy buena campaña a Faride... están casi convenciéndome de votar por ella.”

Los famosos también se sumaron al reclamo en contra de las declaraciones de Ezequiel Molina hijo. La conductora de televisión Mariasela Álvarez (@MariaselaA) tuiteó: “Con todo el respeto que me merece el pastor Molina, hay tantos lobos disfrazados de ovejas que han engañado siempre a su rebaño y no lo veo hablando de ellos. Con lo raro que es ver en nuestra política un quehacer transparente y comprometido con la gente y su bienestar. #noombeno”.

A pesar de las miles críticas negativas que recibió la publicación, hubo quienes se mostraron a favor de las palabras del pastor.

@DrJoseOrtizBA respondió a la publicación, comentando “nuestros amigos y familiares que no son evangélicos ni católicos comprometidos que no insistan que votemos por Faride Raful. No lo haremos y punto. Respeten nuestro derecho como nosotros respetamos el de ustedes a votar por ella”.

Reiterando esta posición y el respeto a las diferentes opiniones, @LuisFer80491957 publicó: “Si usted no comparte la opinión de Faride se le respeta, pero su feligresía tiene libertad de expresión para escoger, no ligue la mantequilla con vaselina. No manipule, oriente, enseñe el discernimiento”.

Algunos usuarios aprovecharon el post para retomar otras temáticas que influyen en su decisión al momento de votar, como el aborto. @martharisrivasr tuiteó: “Yo no voy a votar por una candidata como Faride, que no representa los intereses del pueblo de Dios, que es mayoría, nosotros somos de iglesia, pero también somos dominicanos, tenemos derecho a elegir candidatos que tengan nuestros valores. #ConAbortoNoTeVoto.

La repercusión generada por el tuit del pastor, ha provocado que “Faride” y “Biblia” sean tendencia en Twitter durante toda la mañana de este martes.