Partidos intentan captar atención jóvenes electores

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Cuando en mayo del año pasado la Junta Central Electoral (JCE) realizó el primer corte del padrón electoral y mostró que casi un 30 por ciento de los votantes que hasta el momento integran el padrón electoral para las elecciones de 2020 tienen 30 años o menos, los partidos políticos identificaron que ese sería la masa poblacional que decidirá las elecciones.

La mayor cantidad de esos 7.4 millones de votantes tienen entre 18 y 25 años de edad, con un 17.3%, mientras que el rango de edad entre 26 y 30 años representa el 11.9% del padrón.

Con spots publicitarios animados con música urbana y figuras juveniles, los partidos han tratado de captar la atención de esos jóvenes sin lograrlo.

En un recorrido realizado por reporteros del LISTÍN DIARIO no quisieron responder a la pregunta de si irán o no a votar y quienes lo hacían solo decían que no irían a sufragar “atrás de nada”.

Fascinados por la verdad

Con esas interrogantes un equipo de este diario asistió al Vigésimo Congreso Arquidiocesano de Pastoral Juvenil, el cual lleva por nombre “Fascinados por la Verdad”, donde además de temas religiosos se debatió la importancia de la participación de los jóvenes en la política y conversó con los organizadores y participantes del mismo sobre ¿qué tan importante es el voto joven?.

El debate.

La Arquidiócesis de Santo Domingo convocó a 350 jóvenes pertenecientes a grupos y movimientos apostólicos, además de jóvenes de la sociedad civil en general durante el pasado fin de semana.