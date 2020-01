Contreras se perfila como ganador de la Alcaldía del DN

Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO

El munícipe Domingo Contreras, de larga trayectoria en la atención y el estudio de los problemas de Santo Domingo, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, podría perder las elecciones porque no se puede adivinar el futuro, pero es el más llamado a ganarlas. Un vistazo a la hoja de vida y al programa que presenta el señor Contreras a los electores indica que considerados uno a uno los candidatos, él ha sido el que ha estado más cerca de los problemas de Santo Domingo, especialmente por la causa de la gente pobre.

Contreras, biólogo, agrónomo y abogado quizás fue un discriminado en su partido, el de la Liberación Dominicana, PLD, cuando se escogió a Roberto Salcedo como candidato a alcalde de la capital y la organización y la ciudad terminaron arrepentidos. Aunque no nació en la capital, que antes era una pretensión para los que se postulaban a su alcaldía, la dedicación del señor Contreras a los problemas municipales le dan una categoría muy superior sobre los que quisieron o lograron postularse por sus partidos. El no conocer al señor Contreras, nunca haber conversado con él, no tener ningún interés por la política actual y considerándome libre de sospechas, me permite recomendar a los capitaleños votar por ese munícipe esperando que si gana gobierne la ciudad con pulcritud.

David Collado

En las elecciones del 2016 el PRSC postuló a David Collado, impulsado más que nada por contribuyentes que le aseguraron que ganaría pese a su propia incredulidad ya que no estaba acostumbrado a lidias políticas y temía enfrentar los problemas de la ciudad. Su éxito durante el último cuatrienio que terminará en agosto es relativo, pero el haber limpiado los cementerios y los mercados, haber mejorado el malecón de la ciudad, la zona colonial y sus jardines, lo colocaron muy adelante del anterior alcalde. La capital sigue siendo una ciudad sucia; el nudo gordiano de la recogida de basura, de la Duarte con París y de toda la avenida Duarte parte alta invadida por comerciantes chinos sin costumbres, es un problema que no se puede solucionar con simples promesas o pose.

Recientemente Collado anunció que no se postularía a la alcaldía del DN en las elecciones de febrero, en las cuales compiten Contreras, Johnny Ventura, querido músico, compositor y hombre alegre y quien antes fuera síndico y Carolina Mejía de Garrigó. Ventura es postulado por la Fuerza del Pueblo, la escisión del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y la señora Mejía de Garrigó, por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, del cual su padre el ex presidente Hipólito Mejía es uno de los máximos líderes.

Los votantes de la capital son un sector importante. Aparte de Santo Domingo Este, la mayor población de electores en un municipio está en el Distrito Nacional, además de que en la zona vive más gente alfabetizada y con trabajo y donde está asentado todo el gobierno.

Domingo Contreras

Pese a que Ventura fue vicealcalde (1994-1998) y alcalde de la capital (1998-2002), confesó el jueves que su gestión no había sido buena, señalando en un programa de televisión las razones que tenía para decirlo. Obviamente los problemas superaron sus esfuerzos.

A punto de cumplir 80 años aunque “baila como un trompo” en las tarimas merengueras, el rival de Ventura sería Contreras, quien para bien (su conocimiento del manejo de la ciudad), y para mal (haber estado 10 años al lado del ex alcalde Salcedo), luce el mejor. Los electores piensan y dicen en las redes sociales y los medios de comunicación que los políticos son unos cuando andan buscando los votos y otros cuando alcanzan los puestos. Por el señor Contreras habla su programa escrito con detalles y propuestas específicas. Se podría decir que creer en los programas y los discursos siempre es el riesgo que corren los electores, pero la realidad indica que la gente debe votar por su conveniencia, por quien presente el mejor programa y por el que se ha dedicado a la ciudad como Contreras.

Contreras fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, y asesor municipal del Poder Ejecutivo. Formó su propia fundación llamada Atabey para ocuparse de estudios sobre la capital y dar asesoramiento. En 1985 ingresó al PLD. Algunas de sus propuestas son: revitalización de la avenida Mella, donde está el emblemático Mercado Modelo, venido al menos, una nueva gobernanza en el DN, una ciudad verde y limpia para la sostenibilidad ambiental y un destino turístico diverso y competitivo.

También el rescate de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela convertidos desde un tiempo acá en especie de “vidonville”, una importación neta desde Haití donde la gente se apiña en casas de latón en cualquier espacio y sin servicios.

El cambio de la capital en 60 años recuerda a los capitaleños adultos que La Ciénaga no existía como barrio. Esa ladera occidental del río Ozama era una franja deshabitada que producía plátanos en tiempos de lluvias y de las aguas camarones que comían los pobres. El rescate de los ríos Ozama e Isabela es una pretensión que tuvieron como ofertas alcaldes anteriores inclusive Salcedo, quien dedicó demasiado tiempo al ocio en su “dacha” de un club de campo en las afueras de la ciudad, para acometer esos proyectos. Aunque los proyectos podrían verse demagógicos, a ningún candidato (a) se le ha ocurrido ofrecer la cancelación de deudas y entrega de sus títulos de propiedad a muchos residentes (los herederos) en San Carlos quienes pagan 50 pesos mensualmente al ADN desde 1930 cuando el ciclón San Zenón destruyó el barrio.

Contreras propone “una ciudad verde y limpia para la sostenibilidad ambiental”, el apoyo al deporte y a las diversas manifestaciones culturales. Además el desarrollo del capital humano como prioridad, así como una bolsa de empleo

Ventura y Mejía

Johnny Ventura, munícipe de Santo Domingo, fue síndico del Distrito Nacional en los días del doctor José Francisco Peña Gómez. Su gestión tuvo muchos problemas que le impidieron cumplir con las promesas de la campaña como recoger la basura.

Tras años de estar lejos de la política y de un cargo electivo, Ventura se presenta ahora como abanderado del nuevo partido Fuerza del Pueblo, del doctor Fernández, quizás en la búsqueda de una tabla de salvación para una organización demasiado joven.

Aunque “baila como un trompo” su edad no lo ayuda en una ciudad donde la mayoría es juvenil. Él dirá con toda razón que el tema no es relevante. Su programa habla de resolver la arrabalización de algunas zonas como la Duarte con París, limpiar y recoger la basura.

El aval de la señora Mejía de Garrigó es el apellido de su padre el ex presidente. Excepto que fue miembro de la Junta Monetaria del Banco Central durante ese gobierno, en su background no hay nada que tenga que ver con el ejercicio de algún cargo público o electivo.

A la candidata del PRM le beneficia su gracia y la simpatía de quienes creen que hay que darle paso a la juventud. Su entusiasmo la hace no ver que tendrá que enfrentarse al enorme desorden de la ciudad y, si ganara, a la presión por los empleos que significará sacar del cabildo a miles de peledeístas.