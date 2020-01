Janet Camilo afirma la violencia intrafamiliar se da tanto en pobre como en ricos

Santo Domingo, RD

La ministra de la Mujer reveló que la masculinidad violenta en el país oscila entre un 20 a un 30 por ciento, lo que indica que son hombres con probabilidades de ser agresores.

Janet Camilo consideró esa cifra bastante alta, ya que entre ese porcentaje se encuentran los hombres que agreden a sus parejas o exparejas, es decir incurren en violencia intrafamiliar.

Camilo dijo que se hace urgente trabajar para que ese 30 por ciento de hombres agresivos y que ha aprendido una conducta agresiva para resolver sus conflictos pueda desaprender ese comportamiento y aprender a resolver sus conflictos desde mecanismos que no impliquen la violencia.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la funcionaria aclaró que como ministra de la Mujer no está en contra de los hombre, todo lo contrario está a favor, y por eso desde la institución que dirige trabajan en la masculinidad positiva.

Aclaró que no es cambiar el hombre, porque como ser humano tiene muchas cosas positivas y buenas, sino es cambiarle las actitudes violentas por un patrón de conducta que le pueda permitir socializar sus relaciones personales sin tener que agredir al otro.

“Y cuando hablo al otro, implica que el hombre no solamente agrede la mujer, agrede al medio ambiente, al animal, agrede a la mujer y se agrede a si mismo, porque cuando se suicida se está agrediendo asimismo“, precisó Janet Camilo.

No obstante fue clara en señalar que la tasa de suicidio no es tan elevada que puede llegar a un 20 por ciento, lo que significa que hay una pequeña población masculina que llega a suicidarse.

“O sea estamos hablando que la masculinidad violenta, la que agrede de manera expresa es entre un 20 y un 30 por ciento, o sea el 70 por ciento de los hombres sabe manejar sus emociones incluyendo la violencia, pero es muy alto, estamos hablando que necesitamos trabajar ese 30 por ciento para que ese hombre que es agresivo, y que ha aprendido una conducta agresiva, para resolver sus conflictos pueda desaprender esa conducta“, reiteró la ministra de la mujer.

Insistió en que la pequeña población que se suicida luego de matar a su pareja o expareja, ella no quiere que se quite la vida, porque el Ministerio de la Mujer promueve que todos tengan la oportunidad de vivir y convivir en una cultura de paz y respetando la dignidad de cada persona.

“Entonces aquí en República Dominicana con el tema de la violencia vemos como más hombres matan a su mujer y luego que cometen el crimen se quitan la vida“, puntualizó.

Dijo que dentro de las analísticas que han hecho las autoridades, a través del Observatorio de Igualdad de Género y del Observatorio de Igualdad de Género del Ministerio de la Mujer, sobre el móvil que induce a los hombres a suicidarse después de matar a su pareja o expareja, los indicadores de conductas establecen que llegan a esos niveles por varias causas.

“Una de ellas porque de pronto se dan cuenta de lo que han hecho, porque no quieren ir a la cárcel, entonces eso implica que muchas veces no vale la pena que tengan una alta condena, porque dicen que para ir presos mejor se suicidan, o porque no quieren ver lo que han hecho y sufrir la pena de la condena social“, detalló Camilo.

Agregó que hay varias aristas por las que el hombre puede suicidarse luego de asesinar a su pareja o expareja.