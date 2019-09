Mayor General Gonell Regalado, “no sé por qué hablan de inseguridad”

Benny Rodríguez

Barahona, RD

Pese a que ocurren situaciones de violencia, criminalidad y narcotráfico en el país, para el Mayor General Estanislao Gonell Regalado, Comandante General del Ejército de República Dominicana, al parecer se trata de una percepción ciudadana, ya que afirma que somos un estado “seguro”.

“Yo no sé por qué hablan de inseguridad, porque nosotros somos un país seguro”, dijo el Mayor General Gonell Regalado, entrevistado en exclusiva por Listín Diario al termino de su participación en la Jornada Nacional contra el dengue, dispuesta por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

El jerarca militar, argumentó que en tema de seguridad en lo que respeta a la Fuerzas Armadas por espacio de 7 años apoya a la Policía Nacional en materia de seguridad.

A su juicio los casos que suceden no “aislados”, por lo que entiende que no puede hablarse de inseguridad, tras reiterar que la República Dominicana es “un país seguro”, en donde se puede salir a “cualquier hora del día y no ocurre nada”.

“Son casos aislados y eso lo estamos combatiendo, pero usted ve que se ha incentivado e incrementado el patrullaje, los operativos, es decir, estamos en la calle, tenemos un Ejército 24/7”, afirmó el alto oficial militar.

Preguntado sobre los últimos hechos en el país y de cómo la organización criminal de “César El Abusador” operaba a sus anchas por dos décadas sin ser molestado, la respuesta del Comandante General del ERD fue que, “siempre van a ver casos”.

Afirmó que el narcotráfico se está combatiendo, señalando que en lo que respecta a esta provincia el mes pasado fueron incautadas más de mil libras de marihuana, “pero siempre van a haber casos y para eso estamos nosotros para enfrentarlo”.

Totalmente resguardada

Al ser preguntado sobre la franja fronteriza, dijo que todo el perímetro limítrofe con el vecino Haití está total y absolutamente resguardada por miembros del Ejército de la República Dominicana con las instrucciones precisas de qué hacer ante cualquier novedad.

“Nuestra frontera está absolutamente resguardada. No hay ningún tipo de inconvenientes. En Haití puede ocurrir cualquier evento y, sin embargo, la zona fronteriza está totalmente asegurada”, expuso.

Precisó que el aseguramiento de la franja fronteriza se da, tanto por el cerco militar como por el de las patrullas, asegurando que, también, por ese lado el país puede dormir tranquilo porque los miembros del ERD “están alerta y vigilante” frente a cualquier eventualidad que ocurra.