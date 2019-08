Montás no hace caso a campaña sucia en su contra

Santo Domingo, RD

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, advirtió a quienes promueven una campaña sucia en su contra a través de las redes sociales para tratar de socavar su triunfo en las primarias del 6 de octubre, que todo el país sabe que ha sido un funcionario honesto y un ciudadano de limpia trayectoria en la vida social y política.

Montás dijo que conoce quiénes despliegan la campaña sucia y puede asegurar que esas personas no resisten una investigación judicial sobre la procedencia de sus bienes. “A mí se me investigó de arriba abajo y no encontraron indicios ni pruebas de que tenía cuentas bancarias ni el país ni el extranjero que pudieran inducir que recibí dinero fuera de lo que debí recibir por mi ejercicio público”, afirmó.

Montás habló durante un recorrido por seis sectores estratégicos de Santiago, uno en Licey al Medio y otro en Moca promocionando sus aspiraciones presidenciales.