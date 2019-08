El pacto de Juan Dolio ante su última prueba

Manuel Figueroa

Santo Domingo, RD

Los aprestos para reelegir mañana al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, volverán a poner a prueba el pacto de 15 puntos de Juan Dolio y el de “Alternabilidad” aprobados en 2015 por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Esos acuerdos permitieron mitigar la crisis interna desatada ese año por el enfrentamiento entre los seguidores del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, luego de la reforma constitucional que permitió la reelección del mandatario.

La decisión del Comité Pólitico del PLD, de aprobar la alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados, estableció que los representantes del “danilismo” y del “leonelismo” ocuparían la presidencia de la Cámara de Diputados durante el período 2016-2020.

Se dispuso así que Lucía Medina, hermana del jefe de Estado, dirigiese la Cámara de Diputados de 2016 a 2017; Rubén Maldonado, seguidor de Fernández, de agosto de 2017 al 2018; Radhamés Camacho, identificado como danilista, en 2018 a 2019,y a Demóstenes Martínez, del 2019 a 2020. En el caso del Senado se acordó también que Reinaldo Pared Pérez seguirá como presidente.

El acuerdo fue ratificado por el Comité Político en julio de 2016, así como en julio de 2017 cuando se precisó apostillar a Maldonado ante los aprestos para reelegir a Lucía Medina en la presidencia de la Cámara de Diputados.

La historia se repita

Ahora la historia se repite, pero la diferencia es que el Comité Político no se reúne desde el 17 de junio cuando trató las reservas del 20 por ciento de las candidaturas y el no cobro de cuotas a los aspirantes a cargos de elección popular. Entonces el PLD no ha podido definir la elección de los bufetes directivos, ni del Congreso Nacional ni de las alcaldías para este 16 de agosto.

Ayer, el presidente del partido, Leonel Fernández, reveló que desde el pasado sábado, luego de la reunion del Comité Central, pidió se convocara al Comité Político de esa organización.

Dijo que la petición de convocatoria la hizo al secretario general, Reinaldo Pared Pérez, quien habría hecho esfuerzos para reunir al organismo. “Pero me explicó que varios miembros del Comité Político presentaron sus excusas. Por este motivo no se ha realizado dicha reunión”, escribió en su cuenta de la red social Twitter el expresidente Fernández.

Esas declaraciones fueron confirmadas por Pared Pérez en la misma red social. “Es totalmente cierto lo que dice el Pdte. del @PLDenlinea en cuanto a la posible convocatoria del Comité Político y los esfuerzos que hicimos para dicha reunión, lo que no fue posible”.

Las alarmas se activaron aún más cuando ayer el precandidato presidencial y miembro del Comité Político, Temístocles Montás, anunció que la presidencia de los diputados seguirá en manos de Camacho, debido a la crisis interna que ha afectado al partido de gobierno en los últimos años.

Tanto Pared Pérez como legisladores y la miembro del Comité Político, Alejandrina Germán, han manifestado que los acuerdos son para ser respetados.

Todo parece indicar que la indisciplina en el PLD impide el cabal funcionamiento de los organismos de dirección, y que quienes imponen las reglas de juego son los grupos danilistas y leonelistas.

EN PUNTOS

Comité Central. El pasado sábado el Comité Central del PLD se reunió y seleccionó a once precandidatos presidenciales para las próximas primarias abiertas, pautadas para el 6 de octubre.

Precampaña. El partido gobernante se encuentra inmerso en un proceso de precampaña de los aspirantes presidenciales, congresionales y municipales.

Vence plazo. El 22 de este mes vence el plazo para inscribir las precandidaturas en la Junta Central Electoral.