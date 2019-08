De Guarionex a Gonzalo: no todo es color de Rosa

Freddy Aguasvivas

Confieso que es Guarionex Rosa uno de los cinco articulistas que me han hecho adicto al Listín Diario por más de tres décadas. Orlando Gil, Miguel Franjul, Felipe Ciprián y Pablo McKinney son los otros. Guarionex es diplomático - de los buenos - y periodista - de los mejores -. Sus altos niveles éticos, su honorabilidad y los atributos que le acompañan lo colocan lejos de las sospechas.

Sin embargo, la candidez, en ocasiones, permite que a uno lo puedan sorprender. Por tu vasta experiencia, deberías saber mi respetado maestro, que hay “fuentes fidedignas” que, enmarañadas en un concierto de intereses, juegan con cartas marcadas y contaminan tu acervo.

Con Gonzalo Castillo no hay más jugada que la del oportunismo, montándose en la cresta de la desgracia para embaucar a un danilismo dolido e indignado. Todos los que se han proclamado “delfines” “preferidos” o “pupilos” de Danilo, se han estrellado contra la pared de la realidad histórica. No habían pasado 24 horas del lanzamiento del señor Castillo, cuando Danilo reunía a todos los miembros del Comité Central del PLD que le eran afines, para enviar, a través de su vocero político, José Ramón Peralta, un mensaje tajante y contundente: “Los dirigentes del PLD pueden apoyar y trabajar políticamente con el precandidato que ellos prefieran, porque Danilo Medina no tiene preferido, en absoluto. Dejará que la democracia y el relevo funcionen en la estructura partidaria. Ha dicho Danilo clarísimo y en voz altisonante que permitirá el cambio, para seguir avanzando...

Pienso hermano que deberías revisar tu planteamiento de que Gonzalo podría derrotar a Leonel, porque es una ilusión percepciva y sin base en el análisis objetivo de la coyuntura, que solo sostienen los fanáticos pendulares bien amamantados. Lo del ministro de Obras Públicas fue un bluf muy parecido a la canción de Los Ángeles Negros “Debut y despedida”, cuyo dispendio exagerado de recursos no logró sustituir las estructuras partidarias que sólo se construyen con trayectoria, historial y capacidad política.

Me permito corregir tu información de que Gonzalo no estaba ahí cuando Danilo lanzó a los siete precandidatos a la carrera por la nominación. Gonzalo estuvo presente el primero, sólo que luego decidió “no buscar” la candidatura en esa ocasión porque “se preservaría” para el 2024. Lo propio hizo Francisco Javier, que también era de los invitados por el presidente de la República.

Lo que sí hizo Gonzalo fue continuar con su proyecto montado a toda máquina, encubierto en la gran estructura del Ministerio de Obras Publicas, desde donde mantuvo una campaña proselitista permanente, (violando la ley) quedándose en el disfrute directo del poder, mientras que Carlos Amarante, Domínguez Brito y Navarro habían renunciado a sus respectivos ministerios. Si te fijas en que el MOPC ha gastado al mes de junio de 2019 el 250% del presupuesto asignado por Ley, entenderías que toda su campaña mediática ha sido sostenida por su ministerio.

La última “travesura” ha sido utilizar el Plan Nacional de Asfalto para presionar el apoyo de los alcaldes y directores de distritos en un uso abusivo de los recursos del Estado.

Pero donde en verdad has sido mal informado es en tu apreciación sobre la gestión de Carlos Amarante en el Ministerio de Educación. Nunca antes habíamos escuchado el juicio de que la de Amarante fue una gestión poco notable. Si dieras un ligero repaso a todos los parámetros de calidad y cantidad por los que se guía el ministerio, entrarías en conocimiento de que tanto los Objetivos del Milenio, las Metas Presidenciales, la Estrategia Nacional de Desarrollo y el seguimiento esmerado y con responsabilidad a los más altos estándares internacionales, por cuanto eran éstos los que daban garantía absoluta de una mejora en la formación integral de los docentes, obetivos primordiales para lo que se trabajaba sin descando en la gestión de Amarante y los números así lo avalan.

Pero fue Amarante el brazo ejecutor de la Revolución Educativa del presidente Medina, construyendo más de quince mil aulas, la mayor cantidad construida por gobierno alguno en toda la historia desde la Colonización hasta la fecha. Fue impulsor de la jornada de tanda extendida, colocando, con esta metodología de enseñanza, a casi un millón de niños en condiciones óptimas de estudio, garantizándoles desayuno, almuerzo y una merienda diaria, mientras que los menores de cinco años son atendidos en las Estancias Infantiles, para que las madres y los padres puedan trabajar o estudiar, sin que los hijos representen carga alguna. Fue en esa gestión que 26 millones de libros fueron regalados a los niños pobres, mientras que se projuderon cuatro aumentos salariales que dignificaron la vida de los maestros al duplicar sus salarios y mejoraron notablemente sus condiciones de vida, con computadoras para todos y la más alta tecnología a su disposición. Pero también en la gestión de Amarante los pensionados recibieron un aumento de hasta quince mil pesos para todos, siendo éste el mayor aumento obtenido por los pensionados, en toda su vida. Si eso no es una gestión, no solo notable, sino histórica y trascendete, ¿cuál lo sería?

Ahh, y para tu conocimiento, con todo ese trabajo y cúmulo de estrés, nunca estuvo enfermo y no ha tenido que acudir al médico a menos que no sea para los chequeos rutinarios que se hace cada año.

Hermano Guarionex, desconocer las razones del porqué los precandidatos del danilismo no crecieron en las encuestas, es no dominar las circunstancias políticas en las que se movieron estos proyectos presidenciales. El presidente Danilo Medina, como todo líder estratégico, conservó, preservó y represó a sus fuerzas, porque siempre contempló la posibilidad de la reelección y no iba a permitir que su gente estuviera dispersa. Consulta, por favor, todas las imágenes (que están en los archivos del Listín) que el proyeto Amarante Presidente presentaba todas las semanas y podrás observar que todos los estadios, multiusos o polideportivos, canchas y grandes lugares cerrados, fueron abarrotados por Amarante en una gran desmostración de movilización de danilistas hacia nuestros eventos. Habría que estar ciego para no observar cómo fueron desbordados La Gran Arena del Cibao, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el play Bregañita García, el Mauricio B‡ez y los polideportivos de Pueblo Nuevo, Santiago, Sabana Perdida, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Este y Norte, y otras grandes ciudades del país.

No es cuestión de percepción utópica, mercadológicamente creada; con jugada o sin jugada, Carlos Amarante ha demostrado ser el único discípulo de Danilo Medina con capacidad y coraje para derrotar al compañero presidente del PLD, en las primarias abiertas del 6 de octubre. ¡Apuesta a eso!