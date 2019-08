Para entender la China de hoy hay que conocer al Partido Comunista

Zhang Run

Esta semana, una delegación del Departamento Internacional del Partido Comunista de China (PCCh) realizará una visita oficial a la República Dominicana. Es la primera vez que el PCCh envía una delegación a este país después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la RD.

Los intercambios partidarios chino-dominicanos se remontan a muchos años atrás. Ambas partes iniciaron los contactos por lo menos a partir de la década de los 60 del siglo pasado. Juan Bosch, Peña Gómez y los demás líderes políticos dominicanos realizaron visitas a China donde recibieron cálida acogida por parte de los líderes del PCCh y del Estado, y contribuyeron al acercamiento entre los dos países.

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la RD cuenta con el amplio apoyo de los principales partidos dominicanos. Después de asumir el cargo como Embajador y a través de los contactos con distintos partidos locales, he constatado con satisfacción el unánime y firme apoyo al principio de una sola China y las relaciones con mi país. Delegaciones de ambas Cámaras del Congreso visitaron China con representantes de PLD, PRM, PRD y PRSC, lo cual demuestra el consenso de los principales partidos dominicanos sobre el desarrollo de vínculos con China.

Una relación binacional normal debe ser una relación completa, de la cual los intercambios partidarios forman parte importante e indispensable. Hasta ahora, el PCCh ha mantenido estrechos contactos con cerca de 90 partidos políticos de América Latina y el Caribe. En mayo de 2018, se celebró en Shenzhen el II Foro de Partidos Políticos China-América Latina y el Caribe, cita a la que acudieron más de 80 representantes de 60 partidos políticos de casi 30 países y organizaciones regionales, incluidos los dominicanos.

Si los amigos de diversos países quieren entender la China de hoy, es imprescindible conocer, antes que nada y de manera objetiva, al PCCh. Después de 98 años de desarrollo, este Partido fundado en julio de 1921 ha pasado de contar con poco más de 50 militantes en el momento de su nacimiento a ser un gran Partido integrado por más de 90 millones de miembros. Aunque nunca se han desvanecido las voces que pretenden sembrar pesimismo sobre el PCCh, todas ellas han resultado fallidas en sus intenciones una y otra vez. Algunos se interesan: ¿a qué se deben, al fin y al cabo, los milagros de la política mundial creados por el PCCh? En resumidas palabras, se deben por lo menos a cuatro “secretos”.

Representar los intereses fundamentales del pueblo. El pueblo, como creador de la historia, es el verdadero héroe. El PCCh persevera en trabajar centrado en el pueblo en representación de los intereses fundamentales de las amplias masas populares. La condición como representante de los intereses del conjunto del pueblo chino ha permitido al PCCh sortear en gran medida la interferencia de intereses creados y particulares y superar las cortapisas del sistema competitivo, para diseñar las políticas con miras al desarrollo a largo plazo del Partido y del país, y encontrar el máximo denominador común que represente la voluntad y los reclamos de toda la sociedad.

Persistir en el disciplinamiento riguroso del Partido. Para garantizar el buen desarrollo de China, la clave consiste en que nuestro Partido vele por su autocontrol y se discipline de modo integral y riguroso. El PCCh siempre tiene el coraje de mirar de enfrente sus destacados problemas internos con el espíritu de fomentar su autorevolución “dirigiendo el filo del cuchillo a sí mismo”. Persevera en actuar con toda firmeza para “cazar tigres” y “aplastar moscas” en la lucha contundente contra la corrupción para que en esta batalla no haya zonas vedadas, sino una cobertura total y una tolerancia cero. Al mismo tiempo, enfatiza que la confianza no puede reemplazar la supervisión, por eso ha ido perfeccionando el sistema de supervisión interno del Partido e impulsando la reforma del sistema de supervisión estatal con el fin de fortalecer el autocontrol del Partido y del Estado.

Atribuir importancia a una visión abierta e inclusiva. El secretario general del PCCh Xi Jinping señaló que “sólo abriendo la ventana, se puede facilitar la convección y la entrada de aire fresco”. Mantener una visión abierta e inclusiva es una tradición consecuente del PCCh. Este Partido ha mantenido contactos frecuentes con más de 400 partidos y organizaciones políticas de más de 160 países y regiones del mundo, y su “círculo de amigos” se está ampliando incesantemtente. El PCCh aprende y toma como referencia activamente todas las experiencias, independientemente de ser chinas u occidentales, siempre que contribuyan a la gobernanza nacional y al bienestar del pueblo.

Asumir el compromiso con el mundo. El PCCh siempre ha hecho parte de su misión hacer nuevas y mayores contribuciones a la humanidad. Tan temprano como en los años 30 del siglo pasado, el PCCh se lanzó activamente a la guerra mundial antifascista e hizo una contribución especial e histórica. Después de la fundación de la República Popular China, el PCCh siempre se ha adherido a la política exterior independiente y de paz, en resuelta defensa de la paz mundial y el desarrollo común. El XIX Congreso Nacional del PCCh celebrado en 2017 aprobó una resolución plasmando la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad en el Estatuto del Partido, lo cual constituye el plan chino en respuesta a los diversos desafíos globales que enfrenta la comunidad internacional.

En resumen, el liderazgo del PCCh no fue autoproclamado, sino otorgado por la historia y el pueblo, y está determinado por la naturaleza del Partido y estipulado explícitamente en la Constitución de nuestro país. Si uno se sumerge en un conocimiento profundo sobre la historia de China a partir de los tiempos modernos, no será difícil concluir que sin el liderazgo del PCCh, nuestro país y nuestra nación no habrían podido lograr los éxitos de hoy, ni disfrutar del actual estatus internacional. El atributo esencial y la mayor ventaja del socialismo con peculiaridades chinas es precisamente el liderazgo del PCCh.

El PCCh siempre ha insistido en no olvidar las aspiraciones originales y mantener firmemente la misión en la mente. Todo lo que ha hecho tiene como propósito procurar la felicidad del pueblo chino, la revitalización de la nación china y la paz y el desarrollo de la humanidad. No “importamos” modelos extranjeros, ni “exportamos” el modelo chino, ni pedimos a otros países que “copien” a China, sino que esperamos crear más oportunidades para el mundo a través del desarrollo de China, y explorar la ley del desarrollo de la sociedad humana mediante la profundización de nuestras prácticas y compartirla con el resto del mundo.

Cada país debe basarse en sus propias condiciones reales y en la comprensión acertada de la tendencia mundial para elegir su ruta de desarrollo según su propia trascendencia histórica, tradición cultural y base de desarrollo. Los partidos políticos de diferentes países deben aumentar la confianza mutua, fortalecer la comunicación y estrechar la cooperación para explorar una relación partidaria de nuevo tipo que busque terrenos comunes por encima de las diferencias, el respeto y el aprendizaje mutuo, construir una red internacional de intercambio y cooperación de diversas formas y niveles y aglutinar poderosas fuerzas para construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Sobre la base del principio de independencia, igualdad completa, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos, el PCCh está dispuesto a realizar intercambios amistosos con los partidos dominicanos a fin de promover juntos el desarrollo continuo de nuestras relaciones bilaterales.

