Domínguez Brito favorece reforma para habilitar a Danilo

Santo Domingo

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, se manifestó a favor de la reforma Constitucional y que se haga ahora.

El exsenador de la Provincia de Santiago sostuvo que en la modificación al texto sustantivo se debe contemplar la habilitación del presidente Danilo Medina de cara a los comicios del año 2024.

“Que se discuta todo, yo tengo mucho respeto por mi presidente, yo tengo mucho orgullo por mi presidente, creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido América Latina, y a veces aquí no lo valoramos“, respondió Domínguez Brito cuando se le preguntó si favorece la reforma ahora para habilitar al primer mandatario.

Sostuvo que hay gente que por mezquindad dicen cosas que no son, pero lo cierto es que el presidente Medina ha sido un gran mandatario que no descansa en pos de hacer de la República Dominicana un mejor, y más justo, país para todos.

El dirigente peledeísta también planteó que el procurador sea un funcionario de carrera proveniente del Ministerio Público, y no como sucede en la actualidad que es designado por el presidente de la República.

Domínguez Brito planteó también que los jueces que sean miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sean magistrados de carrera y no los designados por el referido organismo.

De igual forma se opuso a que el jefe del Ministerio Público sea excluido de dicho organismo, y que otro poder del Estado distinto al Ejecutivo sea quien lo designe, como han propuesto líderes del partidos políticos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

“Yo soy más partidario de que el Ministerio Público, el procurador general de la República, sobre todo, sea de carrera, electo de los fiscales de carrera y que se mantenga dentro del Consejo, esa es una de las discusiones que tenemos que llevar“, agregó el exministro de Trabajo, entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11.

Insiste en que esos temas se deben discutir ahora, ya que él se siente parte del gobierno del presidente Medina, y fue su procurador general de la República.

“Me gustaría que esos temas los discutamos porque hay una propuesta del Partido Reformista Social Cristiano, creo que de eliminar el procurador, yo la respeto, pero a mí me gustaría que girara en base a otros puntos, ahí no está lo que te decías que los miembros del Consejo del Poder Judicial sean de carrera, y hay muchas discusiones que me gustaría que la llevemos a cabo“, subrayó.

Explicó que dentro de esos temas está el gasto en las elecciones, el cual es muy grande, y se inscribe dentro de la corriente de quienes propugnan porque se unifiquen porque con los miles de millones que se gastarán se pueden construir cientos de kilómetros de caminos vecinales, dijo que le gustaría ser parte dela discusión porque no se considera un borrego.