Gonzalo Castillo, la jugada para derrotar al leonelismo

Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO

Santo Domingo, RD

El lanzamiento en busca de la nominación presidencial del renunciante ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, podría ser la jugada que permita al sector del presidente Danilo Medina, arrebatar la candidatura del doctor Leonel Fernández.

Castillo no estaba entre los cinco o seis precandidatos que propusieron temprano su aspiración, por lo que no renunció de la posición que ha ocupado durante los dos gobiernos de Medina, ni hizo esfuerzo alguno para que se le viera como un aspirante. Tras producirse el anuncio del presidente Medina de que no se presentaría como candidato al puesto presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, sus estrategas quedaron desolados ante la pobreza de los aspirantes en la lidia.

Se dice que los estrategas pensaron en Francisco Javier García o en el propio Castillo. Cuando le preguntaron a García, que ha sido ministro de Turismo durante los cuatrienios del presidente Medina, él habría dicho que no le interesaba correr por la posición.

Al pronunciarse Castillo el pasado miércoles durante una concurrida reunión en un hotel, ya estaban en lucha los aspirantes Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret, Radhamés Segura, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Temístocles Montás.

De ese grupo, Pared Pérez amagaba desde elecciones anteriores, siempre aferrado como un mono con las dos manos a sus ramas de presidente del Senado y secretario general del PLD. Es la cabeza de una dinastía política y militar adicta al presupuesto.

Ninguno de los seis mencionados logró algún nivel de aceptación por parte de los electores, según han dicho las encuestas publicadas últimamente, algunas con sesgo independiente y otras pagadas por las candidaturas o sectores empresariales. Se anticipa que se irán retirando poco a poco.

Los encuestados han dicho que en sus preferencias están el presidente Medina, aunque no va, el expresidente Fernández y la vicepresidenta, Margarita Cedeño, que si bien se cree que arde en deseos de postularse, su juego está trancado por la ambición del esposo.

Amarante Baret y Navarro, que ejercieron los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, titubearon para presentar sus aspiraciones posiblemente en la creencia de que el presidente Medina por seguro lograría lanzarse, lo que dependía de la Constitución.

Amarante Baret no tuvo un desempeño notable en el ministerio de Educación y se dice que las responsabilidades le causaron fatiga de salud. Navarro, un desconocido antes de su nombramiento en la Cancillería, no logró lo que su sucesor, Miguel Vargas Maldonado.

Vargas Maldonado junto al ministro administrativo, José Ramón Peralta, protagonizaron una estrategia relevante en la política exterior, al establecer relaciones con China Popular y lograr un asiento permanente ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Por qué Castillo?

Castillo podría ser el mejor de los aspirantes para representar el danilismo y enfrentar la envalentonada euforia y temeridad del leonelismo, que logró promover desórdenes alrededor del Congreso Nacional para evitar la modificación constitucional.

A poco del discurso del presidente Medina, un sector del Partido Revolucionario Social Cristiano y el expresidente, Hipólito Mejía, manifestaron acuerdo a la modificación para considerar una serie de propuestas, entre ellas, habilitar al presidente Medina para el 2024.

La jugada política que todavía está en veremos, quizá demostró el sin sentido de las manifestaciones políticas frente al Congreso y la agitación mediática provocada, cuando todavía no se disipaba el malestar internacional por la extraña muerte de varios turistas.

Castillo, que ha transformado el ministerio de Obras Públicas y ha dirigido la construcción de grandes obras viales, puentes y caminos en todo el país, reforzó a la alcaldía de la capital para que pudiera encarar la señalización, la limpieza y el orden.

Se le atribuye ser el mejor ministro de Obras Públicas de los últimos tiempos. Castillo estaba cerca del presidente Medina en las inauguraciones, pero no tanto como para que se le viera como un posible sucesor en caso de que fallara el movimiento pro reelección.

Cuando se le nombró en el puesto el 16 de agosto de 2012, Castillo, ahora de 58 años de edad, declaró ante la Cámara de Cuentas una sólida fortuna personal, derivada, según su propia confesión, de ser empresario de larga data con empresas activas. Castillo tendría una desventaja frente al doctor Fernández y es que el expresidente está en campaña desde hace dos años, desde que los adversarios dejaron de juzgarlo en pantomimas de plazas públicas.

Fernández sacó tiempo para cortejar adversarios de Medina, quizás diciendo que un nuevo régimen sería mejor que los anteriores y que el presente era peor. Una ventaja de Castillo es que no tiene tasa de rechazo como el expresidente según las encuestas.

El todavía ministro de Obras Públicas ve con buenos ojos la tasa de rechazo que dice el público encuestado tiene el doctor Fernández. A la pregunta de para qué quiere volver a la Presidencia, que sería por cuarta vez, si ya fue antes tres veces, dos por reelección, sus estrategas no dan respuestas.

Hay una impresión bastante extendida de que el doctor Fernández se precipitó al ordenar a los militantes de su partido la firma de un libro frente al Congreso Nacional en rechazo a que se modificara la Constitución. No conforme promovió una manifestación con su presencia.

El aspirante presidencial del PRM adoptó su ejemplo y convocó a una manifestación con la misma finalidad y otras consignas. La inquietud en torno al Congreso, que partió de rumores de que sería asaltado, motivó que las Fuerzas Armadas y la Policía ordenaran su custodia, lo que provocó forcejeos sin que ocurrieran víctimas.

Pese al daño que los desórdenes hicieron al turismo, ya afectado por los casos de enfermedades de visitantes extranjeros, la economía parece no haber sido sacudida aunque la tasa del dólar se ha movido al alza como las autoridades no tenían programado.

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, informó esta semana que el crecimiento dominicano llegará al 5,5%, todavía el mayor de la región de América Latina y superior también que el de los Estados Unidos. Se trata del mismo pronóstico del Fondo Monetario Internacional, FMI.

El Banco Central anunció el miércoles que flexibiliza el acceso de los entes económicos y el público, lo que permitirá que la construcción y los proyectos habitacionales se beneficien con RD$5,154.9, para financiar cualquier tipo de vivienda sin importar su valor.

Con su política de financiar a través de recursos liberados del encaje legal, ya ha desembolsado fondos para más de 300 empresas con préstamos superiores a RD$5 millones y 3,279 medianas y pequeñas empresas y personas físicas con montos inferiores, informó el jueves.