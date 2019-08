¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la lactancia materna?

Santo Domingo Norte

Son muchos los mitos y dudas que enfrentan las recién paridas a la hora de dar el seno: “que no me sale la leche”, “que el bebé no se llena”, “que no tengo pezón…”, son solo algunas de las incertidumbres que asaltan a las madres cuando de amamantar se trata.

Es por esto que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA) desarrolla una serie de actividades para fomentar esta práctica que tanto beneficia a los bebés.

“Este centro de salud cumple con la Ley 8-95 que declara como prioridad nacional la Promoción y Fomento de la Lactancia Materna, por eso nuestro personal está altamente involucrado en la orientación y educación de las madres para que aprendan a dejar esos mitos fuera de sus vidas y se centren en lo que verdaderamente importa: lactar”, manifestó el director del HMRA, doctor Rafael Draper.

Para enfrentar los mitos, la ginecobstetra Carolina Santos ofreció algunos consejos durante la charla “Importancia de la lactancia materna” impartida a usuarias del HMRA y destacó los beneficios de lactar, resaltando los relativos a salud y economía.

“Lactar tiene todos los beneficios porque además de la conexión entre madre e hijo, se transmite todos los nutrientes que el bebé no genera en los primeros seis meses de vida, la madre le pasa sus defensas al bebé porque los niños nacen sin ellas y es partir del tercer mes que el bebé produce la vitamina K que es la que interviene en la coagulación de la sangre y todo eso lo proporciona la lactancia”, expresó Santos.

Dijo que también favorece la economía de las familias porque “cuando una madre prepara fórmulas en biberones corre el riesgo de que una mala esterilización pueda provocar bacterias y parásitos que pueden producir enfermedades y luego hay que ir al médico y eso implica más gastos”.

Enfrentando los mitos:

“Es que no me sale”: A veces lo dicen acabando de dar a luz…es un momento en el que hay que tener paciencia y hacerle entender que cuando el bebé chupa el seno la hormona es que le da la indicación al cerebro de que la leche debe bajar, si el bebé no chupa, la leche no baja, mientras más chupe, más leche va a producir la madre.

“Que no tengo pezón”: La doctora Carolina Santos explica que hay métodos para hacer salir el pezón. Por ejemplo, hay muchas madres que no tienen pezón a la vista, pero con una jeringuilla de diez, se corta la parte donde está la agujita, se le saca el embolo, se entra por atrás del tubo, luego se pega del pezón y luego se empieza succionar, este es un método económico, porque no es que no tienen pezón, es que está plano”.

“Debo comer alimentos con mucha sal para producir más leche”: Santos explica que eso no es necesario y que lo ideal es comer alimentos naturales, sin químicos mientras se esté lactando.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna tiene el fin de fomentar la lactancia materna y mejorar la salud de las madres y conmemora la Declaración de Innocenti, firmada en agosto de 1990 por los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF y otras organizaciones.