Leonelistas dicen no es tiempo de reforma constitucional porque estamos "en medio de proceso electoral"

Dalton Herrera

Santo Domingo, RD

El sector leonelista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que el tema de la modificación constitucional está superado y que ahora el precandidato presidencial Leonel Fernández está concentrado en su eventual triunfo del próximo 6 de octubre, cuando se celebrarán las primarias abiertas en el país.

Durante una rueda de prensa organizada en la oficina política de Fernández, el miembro del comité político del PLD, Bautista Rojas (Bauta), sostuvo que se iniciaran los trabajos correspondientes para alcanzar la candidatura a la presidencia de la República por la organización morada.

Mientras que el ex vicepresidente, Rafael Alburquerque, indicó que no se puede estar hablando de reforma constitucional en medio de un proceso electoral. Sin embargo, no descarta que después de concluido el torneo electoral del próximo año, todos los sectores de la sociedad hagan un consenso al respecto para estudiar esa posibilidad.

En días pasados, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el precandidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) propusieron una serie de reformas políticas y constitucionales que incluye la habilitación del presidente Danilo Medina para que en el 2024 pueda buscar de nuevo la Presidencia de la República.