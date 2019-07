Danilo Medina se coloca en los primeros planos de la política

Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO

Aunque de acuerdo a sus adversarios a muerte, el presidente Medina perdió al retirarse de la contienda, en la cual nunca entró realmente por la aspiración presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y eventual candidatura para el 2020, todo lo que se elucubra ahora gira en torno a su nombre.

Como lo dijo en el discurso que pronunció desde el Palacio Nacional el pasado lunes cuando hizo el anuncio de que sectores nacionales y del exterior le reclamaban, el año pasado había enviado a tres altos funcionarios y dirigentes partidarios informar a la prensa que su propósito era no presentarse.

Posteriormente, uno de esos funcionarios, el ministro administrativo, José Ramón Peralta, dijo para que se publicara sin citar la fuente, que la estrategia partidaria era que se lanzaran a la aspiración presidencial los que ya acariciaban ese propósito. Lo hicieron pronto Domínguez Brito, Navarro y Amarante Baret.

Con el tiempo, los logros del régimen, las opiniones de sectores importantes del país y, sobre todo, los resultados de encuestas que coincidían en que la candidatura del expresidente Leonel Fernández no le ganaría la batalla a Luis Abinader, supuesto a ser el que propondría el Partido Revolucionario Moderno (PRM), animaron la reelección.

Otra cosa que posiblemente el presidente Medina ponderó al no decidirse temprano a apartarse de la lucha por la aspiración presidencial que llevaban especialmente adelante sus partidarios cercanos, fue la impresión que dejaban las encuestas de que ningún aspirante tenía los números para ser un candidato competitivo.

En las encuestas, Domínguez Brito, Navarro, Amarante Baret, Temístocles Montás, Pared Pérez y Radhamés Segura salían muy distantes de Medina, de la vicepresidenta, Margarita Cedeño y del doctor Fernández. Algunos no tenían experiencia y notablemente Montás está envuelto en el caso Odebrecht.

Quizá debido a esa deficiencia partidaria en alguna medida incomprensible, después del discurso presidencial del lunes, salieron a relucir los nombres de Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, y Francisco Javier García, el de Turismo, cada uno con su obra hecha y preferencia en la prensa.

El discurso de Medina, bien hecho, bien estructurado, no pareció dejar un rastro de amargura como dijeron sus peores enemigos. No mencionó al doctor Fernández, pero recordó el rosario de agravios que sufrió durante los últimos tiempos por el afán del puesto y la necesidad de inyectar “sangre nueva” al PLD.

Al abandonar la lidia, el presidente Medina recibió el reconocimiento de sectores empresariales que lo apoyaban, otros que veían con preocupación la posibilidad de que el clima económico y social se deteriora. También el elogio institucional del Departamento de Estado y personal del canciller norteamericano, Mike Pompeo.

Danilismo a la carga

El danilismo está listo para echar una pelea interior en el PLD durante los próximos 30 días para que al final de ese tramo esté seleccionado un aspirante presidencial que irá a las elecciones primarias frente al doctor Fernández. Los partidarios cercanos del candidato y las mismas caras de gobiernos anteriores, creen que él ganará.

En su edición del pasado miércoles, LISTÍN DIARIO tituló su portada: ¿Cuál será el As de Danilo? Las caras con que se ilustró el trabajo no incluían ni a Castillo ni a García. El primero está en reflexión y fijará su posición al comenzar la semana, y el segundo ha dicho en privado que no le interesa la candidatura.

No es difícil advertir que los dos hombres podrían ser los más votados por los electores partidarios. Castillo tiene una obra extraordinaria de Obras Públicas, ha recorrido el país varias veces y parece un trabajador incansable. Javier ha tenido éxito en Turismo, pero sobre todo, fue el artífice de todos los triunfos del PLD, con Leonel y Medina.

El ministro Peralta dijo el jueves que el danilismo está robusto y que los aspirantes a la nominación presidencial serán medidos por encuestas a fin de lograr una figura potable hacia las primarias del 6 de octubre próximo. Aseguró que el danilismo está unificado y que ganará las primarias en todos los niveles.

Hasta el momento de escribir este trabajo el doctor Fernández no se ha pronunciado sobre el discurso de Medina y las consecuencias del mismo. Sus estrategas creen que ganará, que esta vez no será derrotado por el Estado. Sus detractores lo ven como un ambicioso que busca ser Presidente por cuarta vez sin dejar chance a otro.

Con todo y que las encuestas han señalado al doctor Fernández como el de mayor tasa de rechazo entre los aspirantes a la nominación del PLD, él sigue siendo la tabla de salvación del sector que lo sigue donde hay gente de la base, la cúpula multimillonaria que dominó la época y muchos militares y policías retirados.

Una propuesta lanzada el jueves por el expresidente Hipólito Mejía coincidente con otra que divulgó un sector del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), propuso una reforma constitucional que estableciera dos períodos para todos los cargos electivos y un transitorio para habilitar a Medina en el 2024.

Economía va bien

Se creyó que por la inquietud que provocaron las manifestaciones convocadas por el doctor Fernández frente al Congreso Nacional, a lo que se unió a último momento el líder perremeísta, Abinader, y, paradójicamente, grupos radicales enemigos tanto del expresidente como de Medina, la economía se afectaría, pero no.

Un informe del Banco Central dijo el jueves que las medidas de política monetaria adoptadas recientemente, que incluyen la liberación de RD$34,362.7 millones del encaje legal y la reducción de 50 puntos básicos de la tasa de política monetaria, han impactado positivamente en la evolución del crédito en pesos.

En ese sentido recuerda el informe que al 24 de julio pasado se han desembolsado recursos del encaje legal por un monto de RD$12,499.0 millones, cuyo 36% se destinaron a fortalecer a los sectores productivos, como manufactura, el principal con RD$3,294.9 y comercio y Mipymes, RD$2,859.5 millones.

Otros montos fueron dirigidos al sector agropecuario, al consumo, compra de viviendas de bajo costo y de precios hasta RD$8.0 millones. Se beneficiaron 3,203 clientes entre ellos 290 con préstamos superiores a RD$5.0 millones para medianas y grandes empresas y 2,013 de menos de 5 millones para comercio, pequeña empresa y consumo.

El jueves pasado el director de Impuestos Internos declaró que al mes de julio se había cumplido en un 100% la meta de las recaudaciones para el período. El recaudador, Magín Díaz afirmó que las recaudaciones al séptimo mes del año se colocaron en RD$286,431 millones. Ambos informes desmienten los malos augurios puestos en las redes por sectores interesados.