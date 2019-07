Así ha hablado Danilo Medina sobre la reelección presidencial

Santo Domingo, RD

Con su alocución de anoche, el presidente Danilo Medina agregó nuevos argumentos y posiciones a sus creencias sobre la reelección presidencial en República Dominicana.

Medina ha pasado de ser un crítico acérrimo de la repostulación presidencial (2007) a propiciar el establecimiento de una segunda reelección consecutiva (2015) como modelo de éxito internacional y, con sus palabras de anoche, afianza el ideal político de que “los intereses nacionales están por encima de los particulares”.

Reconoció en su discurso que en su momento evaluó la posibilidad de intentar un tercer mandato presidencial seguido, aunque aseguró que optó “por la coherencia”.

Hay tres momentos en su vida política en los que ha fijado posición sobre el tema de la reelección, que bien podrían ser considerados como tres etapas de su vida.

La primera fue en 2007 cuando enfrentaba al poder del presidente de su partido y del país, Leonel Fernández, quien intentaba reelegirse en el cargo. Aquella contienda interna épica dejó una de las frases más memorables de la historia política dominicana: “Me venció el Estado”.

En el 2007

En aquel contexto, Medina dijo que cuando un presidente decidía buscar la repostulación presidencial tenía que tirar todos los escrúpulos en un zafacón. “Para reelegirse hay que hacer de todo”, dijo.

“Yo soy partidario de que la eliminemos, que se quite la figura de la reelección presidencial, porque es que la gente tiene un apetito desbordado por seguir siendo presidente… (Soy) Partidario del cambio, porque crea renovación de las esperanzas, mientras que el continuismo mata la esperanza y la posibilidad de renovarse”.

Para 2015

Medina rompió sus augurios sobre la reelección presidencial y propició una modificación constitucional para postularse a las elecciones generales del año siguiente.

Para lograrlo firmó un acuerdo interno en el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández, presidente del partido, en donde se establecía la necesidad de reformar otra vez la Constitución para hacerla más rígida ante las intenciones de cambios y así evitar que alguien se perpetúe en el poder.

Para lograr esa repostulación también llegó a un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), otrora defensor de la no reelección presidencial.

Medina no habló del caso de la modificación mientras estuvo el proceso de reforma en el Congreso Nacional. Una vez sobrepasado, y habilitado para optar a la candidatura, dijo que buscaba consolidar con cuatro años más los aportes de su Gobierno al país.

2019

El presidente Danilo Medina descartó buscar una segunda repostulación presidencial consecutiva alegando que, por más que desee trabajar por el pueblo dominicano, existen normas y principios que transcienden las labores de los hombres y de los gobiernos.

“Y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura por difícil que esta parezca, porque son los que nos definen como personas, como políticos y servidores públicos”, dijo el mandatario en su discurso a la nación.

Y agregó: “Uno de esos valores fundamentales, para mí, es poner los intereses nacionales e institucionales por encima de cualquier interés particular y partidario, y por supuesto, mantener la coherencia”.

Las expectativas previas

19 de agosto, 2018. Ante Jatnna Tavárez

“El momento de yo tocar ese tema va a llegar. Y más ahora con la nueva Ley de Partidos que establece plazo para todo, incluso establece una fecha en la que los partidos tienen que inscribir los candidatos y establece fecha para las primarias, y eso es en el segundo semestre del año que viene. Ahora, en el PLD nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene y en ese momento yo fijaré mi posición ante el país.

Mientras tanto yo quiero hacer un buen gobierno, yo quiero trabajar para que la gente quede satisfecha con lo que estoy haciendo”.

“¿Esperamos hasta marzo entonces?”, le preguntó Tavárez al presidente. “Hasta el momento en que la dirección del PLD decida. Si es en marzo en marzo, si es en julio en julio. Cuando sea. Yo tendré una posición porque yo la tengo ya, ahora será en su momento que la diré”, dijo.

19 de agosto, 2014. Ante los reporteros que cubren el Palacio Nacional

“Yo he trabajado intensamente en estos dos años, tal vez la gente no sabe con la intensidad que asumimos la labor del presidente de la República, pero me queda todavía una cantidad igual a la que he trabajado.

Cuando llegue el momento en términos electorales, porque los procesos electorales tienen fecha fatal, generalmente los partidos tienen candidato elegido un año antes de las elecciones, pero 15 meses antes de las elecciones seleccionan a los candidatos que van a terciar en los procesos electorales, pero yo creo que yo debo someterme a los plazos y llegado el momento yo voy a emitir mi opinión, si es que todavía la requieren, acerca de ese tema”, dijo.