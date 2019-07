SIP abre mañana V conferencia sobre el futuro digital

SAULO MOTA TELEMÍN

Santo Domingo, RD

Con la presencia de más de 220 editores y periodistas de 29 países de América Latina, Estados Unidos, España y Alemania, se iniciará mañana miércoles en Miami la quinta edición de la Conferencia Hemisférica de Medios y Servicios Digitales, SIPConnect 2019 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El programa de dos días y medio de duración cuenta con 34 panelistas y oradores, líderes de la industria de la información en las plataformas digitales, así como empresarios e innovadores de la comunicación.

El primer orador de la conferencia será el fundador y director del portal argentino Infobae, Daniel Hadad, quien presentará en vivo algunas de las herramientas analíticas que administra ese medio y, a continuación, vendrán presentaciones sobre las estrategias de suscripciones digitales de empresas periodísticas que se están destacando en el ámbito digital como Clarín de Argentina y el Grupo Vocento de España.

El programa incluye también charlas de editores y ejecutivos de renombre de The New York Times, CNN en Español, The Miami Herald/McClatchy, El Universal de México, Vanguardia de Saltillo, Listín Diario de República Dominicana, Publimetro, La Nación de Argentina, La Nación de Costa Rica, El Tiempo de Colombia, El País de Cali, El Comercio de Perú, así como los nativos digitales mexicanos Cultura Colectiva y La Silla Rota.

Empresas claves de la digitalización como Facebook y Google realizarán presentaciones relacionadas a las últimas herramientas disponibles para contribuir a la monetización de los contenidos.

El programa se define en cuatro segmentos: Subscripciones, Monetización de Video y Podcast, Nuevos Negocios e Innovación y Audiencias, Métricas y Avisos.

La lista de patrocinadores del evento está integrada por: Fundación John S. y James L. Knight, Protecmedia, la empresa argentina Dos Al Cubo, Google, Facebook, la agencia de noticias de video Ruptly, la empresa de marketing digital Teads, The New York Times, el grupo de medios venezolano Nueva Prensa de Oriente, GrowPo de Argentina.

Patrocinadores.

El Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe LACC de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Welo, Chartbeat, la empresa de monetización de contenidos Piano, Mustang Cloud, Hispano Post, Hitsbook, Perfect Sense, Fluvip, Xalok, la línea de cruceros Carnival y Xinhúa.

El programa final de la conferencia es el siguiente.