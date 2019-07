Danilo “no ha tomado una decisión todavía” sobre la reelección

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo, RD.

El presidente Danilo Medina aun no ha tomado una decisión sobre la reelección presidencial, según reveló ayer Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana.

Pérez explicó que el presidente del partido, Leonel Fernández, le propuso la integración de una comisión mediadora sobre el conflicto interno de la organización por la candidatura presidencial.

La respuesta del presidente Danilo Medina a Reinaldo Pared, que servía de intermediario en las conversaciones, era que él no había tomado aún una decisión y que por lo tanto no podían conformar una comisión negociadora.

“Después me reuní con el compañero presidente de la República, Danilo Medina, y me señaló que le tramitara al compañero Leonel que él no había tomado una decisión y cuando la tomara consideraría pertinente cualquier tipo de acción”, explicó Pared Pérez.

Seguidores de Danilo Medina y de Leonel Fernández se mantienen enfrentados por la nominación presidencial del PLD, que está en el Gobierno desde el año 2004.

Medina modificó la Constitución, con el respaldo del partido, para presentarse a una repostulación en el año 2016. Entonces el presidente del partido se opuso, pero luego se integró a la campaña presidencial de Medina.