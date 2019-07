Pared Pérez revela Leonel planteó crear comisión para solucionar conflicto interno del PLD

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, confirmó ayer que en los encuentros tanto con el presidente Danilo Medina como con el expresidente Leonel Fernández, este último planteó la creación de una comisión a los fines de buscar una salida a la situación interna que vive el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Sin embargo, explicó que Danilo Medina no vio la necesidad de crear esa comisión en el entendido de que aún no había tomado una decisión, por lo que cuando lo haga se lo hará saber a Fernández.

“Después me reuní con el compañero presidente de la República, Danilo Medina y me señaló que le tramitara al compañero Leonel que él no había tomado una decisión y cuando la tomara consideraría pertinente cualquier tipo de acción”, explicó Pared Pérez.

Sobre una fecha para el envío de una posible propuesta de reforma constitucional al Congreso Nacional, el presidente del Senado dijo que “eso solo lo sabe el Presidente”.

El retiro de los militares

Por otro lado, Pared Pérez manifestó que dio instrucciones para el retiro de las tropas policiales y militares de los alrededores del Congreso Nacional, no sin antes tomar las precauciones de rigor.

Durante la sesión de este miércoles, Pared Pérez anunció que conversó con el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem y el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, para el retiro de las unidades que han estado reforzando la seguridad fuera de la casa legislativa.

Sin embargo, aclaró que solo se hará en las inmediaciones de la edificación “porque no es verdad que la ha habido a lo interno del edificio”.

Reveló que el jefe de la Policía le informo que doce “cabezotes” serían enviados al lugar.

La orden llega luego de las fricciones vividas en el Congreso en estas últimas semanas ante una posible reforma constitucional que permita la repostulación del presidente Danilo Medina.

Por la situación, Pared Pérez había ordenado el 24 del mes pasado el reforzamiento de la seguridad en el edificio del Congreso, tras recibir informes de inteligencia de que grupos comandados por legisladores ocuparían sus instalaciones.

Aunque Pared Pérez hizo el anuncio, esta tarde el Congreso Nacional permanece fuertemente militarizado ante la presencia de cientos de personas que se presentaron frente a la sede en manifestación contra el rumor de que será presentada la propuesta para la reformar a la Constitución.