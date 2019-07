Policía revela nuevos detalles del atentado en el caso David Ortiz

Javier Flores | Saulo Mota

Santo Domingo, RD

El día 21 del caso David Ortiz dejó nuevos detalles que hasta el momento eran desconocidos para la prensa nacional e internacional.

En una rueda de prensa celebrada ayer en el Palacio de la Policía Nacional se dieron a conocer parte de los interrogatorios que les realizaron las autoridades tanto a Víctor Hugo Gómez como a Junior César La Hoz Vargas.

Autor del hecho

Aunque la Policía Nacional mantiene la versión de que Víctor Hugo Gómez es el autor intelectual del atentado contra Sixto David Fernández donde resultó herido el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, un nuevo detalle salió a relucir en la rueda de prensa realizada ayer domingo en la sede de la Policía Nacional.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán Mejía, durante el interrogatorio Víctor Hugo Gómez indicó que Junior César La Hoz Vargas se tomó la iniciativa de orquestar el asesinato de Sixto David Fernández debido a un comentario que este había hecho.

“Durante el interrogatorio él nos dijo que cuando llegó al país había expresado que no se quería dejar ver de Sixto David ya que este en otra ocasión lo habría entregado y no quería que ocurriese de nuevo, y que a partir de ese comentario La Hoz se tomó la iniciativa de darle para abajo a Sixto David”, explicó Durán Mejía. A pesar de esto, Durán Mejía añadió que durante los mismos interrogatorios Alberto Rodríguez Mota reveló que quien le pagó fue Víctor Hugo Gómez y no Junior La Hoz.

“Saquen ustedes sus propias conclusiones”, expresó el vocero de la Policía luego de dar esa explicación.

El pasado viernes se difundió un video de Gómez Vásquez antes de ser detenido por la Policía Nacional en el residencial Carmen Renata III, en Pantoja, Santo Domingo Oeste, por “si le pasaba algo”, donde asegura que es inocente y que nunca se atrevería a atentar contra la vida de Sixto David Fernández, a quien identifica como su pariente, y menos con la del expelotero David Ortiz.

Pesquisa

El vocero de la Policía confirmó en la rueda de prensa que se estará investigando todas las posibles aristas que deje el caso, lo que incluye una posible vinculación de Sixto David Fernández con el mundo del narcotráfico principalmente con el ya antes mencionado César “El Abusador”.

Prisión preventiva

El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó un año de prisión preventiva a los tres nuevos implicados en el atentado en el que resultó herido David Ortiz.

Víctor Hugo Gómez Vásquez, quien es señalado como autor intelectual, fue enviado a la Cárcel de Najayo Hombres; mientras que Alberto Rodríguez Mota, la persona que se encontraba en el bar alertando a los demás sicarios y, Junior Julio César La Hoz Vargas cumplirán la prisión preventiva en la Cárcel de Monte Plata.

Obelio Familia, el abogado de la Hoz Vargas, catalogó la medida como “extrema”, tras alegar que su representado se entregó de manera voluntaria.

SEPA MÁS

Nuevo monto

El ministerio público sostiene que La Hoz Vargas, Gómez Vásquez y Rodríguez Mota se reunieron en la avenida San Vicente de Paul, donde Gómez Vásquez hizo la propuesta y se la comunicaron a Carlos Rafael Álvarez, “Carlos Nike”, quien estaba detenido en la cárcel 15 de Azua. Este habría aceptado poniendo el precio de 30 mil dólares para cometer el hecho.